Erick Noriega es uno de los más altos valores del buen momento de Alianza Lima. El defensa, que llegó luego de una buena temporada en Comerciantes Unidos, tuvo que adecuarse a las órdenes de ‘Pipo’ Gorosito, quien decidió probarlo de volante central. Y el ‘Samurai’ cumplió, al punto que hoy es indiscutible en el once aliancista. Sin embargo, no siempre todo fue alegría. El jugador de origen japonés recordó que hace un tiempo llegó al cuadro aliancista a pasar una prueba y no pudo quedarse, por lo que luego optó por irse al extranjero.

“En ese momento fui a pedir una prueba a Alianza Lima, me mandaron a la reserva, al final me dijeron que no me iban a subir a Primera. Estaba ‘Chicho’ (Salas). Cuando Alianza me dijo que no, dije tal vez (ser futbolista) no sea para mí”, reconoció en Al Volante con Darinka Zumaeta, en un adelanto de una entrevista que saldrá este sábado 8 de marzo.

De paso, Noriega recordó la definición por penales ante Boca Juniors en La Bombonera y contó lo que sintió en el momento que le tocó cruzar toda la cancha para ejecutar su remate. “Estaba más nervioso. Cuando me tocó patear a mí, recuerdo que estaba arrodillado y lo toco a Zambrano y le digo “Kaiser, ¿no quieres patear tú?”, agregó entre risas.

Y también habló del impacto que le causó jugar en el estadio de Boca Juniors, pero por encima de ello lo que fue cerrar la llave en Matute ante toda su gente. “Tanto hablaron de La Bombonera y es cierto, pero estoy seguro que ellos (jugadores de Boca) sintieron 10 veces más lo que era Matute”, finalizó.

Erick Noriega tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Deportes Iquique por la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Ayacucho FC, por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso se disputará este viernes 7 de marzo desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

