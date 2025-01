Si bien hace unos días corrió el rumor de una oferta del DIM de Colombia por Erick Noriega, futbolista de Alianza Lima, el periodista Marcello Merizalde, en su cuenta de ‘X’, fue tajante con respecto a esa información: “No hay ninguna propuesta formal del DIM por Erick Noriega”, aseguró. Con ello, se confirma que el exComerciantes Unidos se quedará en tienda blanquiazul y es una pieza clave en el esquema de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, quien lo utiliza en la defensa y también en la volante.

Al respecto, Erick Noriega opinó sobre la nueva posición en la que es probado por el DT de Alianza Lima. “En la posición que estoy jugando ahora me siento bien. Es una posición que he jugado ya en primera posición con Comerciantes. Es obvio que me tengo que ir a acostumbrando poco a poco a jugar en ese lugar. Es totalmente diferente a jugar atrás, como jugué el año pasado, pero creo que con la ayuda del equipo y del comando técnico creo que estoy mejorando”, aseguró.

Por otro lado, Erick Noriega resaltó las cualidades del flamante ‘10′ de Alianza Lima, Pablo Ceppelini. “Cepellini es un gran jugador que en estos dos partidos que ha podido jugar con nosotros nos ha demostrado bastante. Como habló de Paolo, él nos va a ayudar muchísimo. Va a hacer que el equipo juegue porque es un jugador con esas características. Bastante contento de que esté con nosotros”, señaló.

Tras un breve paso por Shimizu y Machida del fútbol japonés, Erick Noriega llegó al Perú en 2023 para jugar en la San Martín. Al año siguiente fue fichado por Comerciantes Unidos, donde destacó como uno de los mejores del equipo cutervino, lo que llamó la atención de Alianza Lima, su actual equipo.

Alianza Lima vs Nacional: Así se jugará la llave

El primer capítulo de esta eliminatoria se disputará el miércoles 5 de febrero, a las 21:30 hora de Paraguay (19:30 en Perú). El escenario será el imponente Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, donde Nacional hará de local. Este recinto, conocido por su historia, será el primer gran obstáculo que Alianza Lima deberá superar.

El equipo, conocido como el ‘Tricolor’, buscará hacer valer su localía y arrancar con ventaja en la serie. Para los blanquiazules, será una prueba de fuego en la que deberán mostrar solidez defensiva y aprovechar cualquier oportunidad en ataque para sacar un buen resultado.

El duelo decisivo se jugará una semana después, el miércoles 12 de febrero, a las 19:30 hora peruana, en el Estadio Alejandro Villanueva. El mítico Matute, con capacidad para albergar a más de 30,000 hinchas, promete ser un verdadero fortín para el cuadro íntimo.

El enfrentamiento llega en un momento estratégico para Alianza, ya que la Liga 1 habrá comenzado unos días antes. Esto significa que los íntimos llegarán a esta eliminatoria con ritmo competitivo tras su debut en el torneo local, aunque el rival aún está por determinar.

