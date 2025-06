Contestar una llamada del celular puede ser lo más cotidiano para muchos, pero para otros el solo levantar el teléfono puede significar el inicio de una nueva historia. Ese fue el caso de Eryc Castillo, que llegó a Alianza Lima a inicios de este 2025, sin pensar que su futuro volvería a escribirse en una cancha de fútbol, con una oportunidad que ha sabido aprovechar en estos últimos 6 meses. En los cuales ha sido, también, autocrítico con los últimos rendimientos mostrados en el césped.

Antes de incursionar en el fútbol peruano, la ‘Culebra’ pasó varios años en la liga de su país, para luego sumar experiencias en México y Brasil. Si bien, disputar un torneo descentralizado no fue una tarea difícil, pues se viven contextos similares en Ecuador, el nivel del fútbol peruano fue algo que terminó sorprendiéndolo.

“Es un nivel alto. La competencia es muy reñida. Por ahí, si bien es cierto, se está marcando en el ámbito internacional, que por ahí la competencia es más fuerte. Pero en la liga local, la verdad, hay rivales con competencia, jugadores muy técnicos que tratan de basar su juego por la calidad y es complicado, se puede decir”, indicó en charla exclusiva con Depor.

Eryc Castillo llegó a Matute los primeros días de enero para ser el dueño de la velocidad por las bandas. | Foto: @alianzalima

Alianza Lima este año tuvo que afrontar también un duro reto. Más allá de los partidos de Liga 1, en Copa Libertadores jugaron desde la fase previa, por lo que Eryc Castillo analizó el balance de lo que han sido estos primeros 6 meses junto al cuadro ‘íntimo’. Reconociendo que algunos objetivos no se pudieron lograr al 100%.

“Los retos que hemos venido pasando han sido muy importantes para nosotros, no solo para Eryc Castillo, sino para todo el grupo. Las expectativas de la Copa Libertadores eran complicada por los rivales. Gracias a Dios en las primeras fases se dio un salto de calidad, por ahí en la segunda parte no. Pero siempre la competencia es una competencia muy reñida, entonces por ahí si resbalas un poco, te puede costar. Lamentablemente no se logró el objetivo que queríamos, que era entrar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero alcanzamos algo que es valioso y hay que reconocerlo”, comentó.

Junto con ese primer objetivo que no se logró según lo planeado, las críticas no se hicieron esperar. Sobretodo algunos cuestionamientos que llegaron también hacía el futbolista ecuatoriano por un rendimiento menor al que había mostrado en el inicio de la temporada. Ante esto, Castillo reconoció que son etapas duras que tuvieron que pasar.

“Son etapas que uno vive dentro de esto. Por ahí un jugador de fútbol puede mantener su nivel toda una temporada, como no, porque son partidos diferentes. Cada partido es una historia diferente. Lamentablemente no se pudo mantener el ritmo que se venía manteniendo. Pero esto es trabajo, esto es mejorar todos los días, tratar de hacer las cosas bien, enfocarse, estar 100% concentrado en esto. Y bueno, hay que trabajar nada más, creo que con el trabajo tú puedes sacar todo adelante”, señaló.

Eryc Castillo anotó su primer gol con Alianza Lima en la Copa Libertadores (Foto: @ClubALoficial).

Más allá de las críticas, ha sabido aceptar la dificultad de estar en uno de los equipos más importantes del país y sobretodo agradecer, pues, según nos cuenta, hasta antes de la primera llamada que recibió del cuadro ‘blanquiazul’ no se encontraba seguro de si podría seguir jugando al fútbol.

“Me dio la posibilidad de hacer cosas importantes para mí en lo personal, mucha gente no sabe de Eryc Castillo. Hasta el 5 de enero no sabía cuál era mi futuro y el 6 de enero llegué acá y la verdad contento con eso. Alianza me dio esa posibilidad de ver diferente las cosas, de que todavía hay una posibilidad para mí, para seguir mostrando lo que tengo y como te digo voy a seguir mejorando”, añadió.

Por supuesto, con la alegría y la comodidad que siente de formar parte del equipo de La Victoria, se abre la pregunta sobre si existe la posibilidad o si ya se iniciaron las conversaciones para ampliar el contrato que, hoy por hoy, lo vincula con el club solo hasta el 31 de diciembre de este 2025.

“Por ahí se especuló un tiempo esa situación, yo me enfoco básicamente en Alianza, me enfoco en lo que tengo que hacer el día a día, que se hable de una renovación, que se hable de un contrato, que se hable de ir a otro lugar, eso lo maneja la gente que tiene que manejarlo, yo estoy enfocado en Alianza”, inició.

Para agregar, también dijo: “Si se da la posibilidad de renovar y estar, yo estaré como el primer día que vine, siempre con la mejor de las ganas, y si no, siempre van a estar en mi corazón, como te digo, esto es un vaivén, no sabes cuándo te puedes ir y si te va a tocar volver, entonces siempre la posibilidad de estar, está para mí”.

TE PUEDE INTERESAR