Con el reciente 1-1 entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay, en el partido de ida de la fase clasificatoria de la Copa Libertadores, Eryc Castillo expresó su optimismo, al volver al país, de cara a lo que será la definición la próxima semana en el Estadio Alejandro Villanueva. El jugador ecuatoriano destacó la importancia de mantener el enfoque y seguir trabajando para alcanzar el objetivo de la clasificación, en un torneo donde cada punto puede marcar la diferencia.

Luego de lo que fue el debut de Alianza Lima en Copa Libertadores, que tuvo un trámite parejo, con ambos equipos generando oportunidades de gol, la llave volvió a ponerse igual como comenzó con una definición que se esperará en Matute. Nacional abrió el marcador en el primer tiempo por errores defensivos, pero en los últimos minutos, los aliancistas lograron igualar con un tanto por la vía penal, de Hernán Barcos.

Ante esta situación, Eryc Castillo fue una de las armas principales que ha encontrado Néstor Gorosito para darle velocidad por una de las bandas. Si bien, el futbolista se mostró dubitativo cuando tuvo oportunidades de marcar la diferencia frente al arco, en su regreso a la capital mostró entusiasmo por lo que será el duelo de vuelta.

“La serie está abierta y vamos a seguir trabajando para aquello. El trabajo seguirá, seguiremos trabajando para conseguirlo y Dios permita que el próximo compromiso lo lleguemos a hacer. Los hinchas deben tener la confianza de que vamos a trabajar para sacar la victoria y que eso va a ser la prioridad para nosotros.”, sostuvo el atacante íntimo.

Eryc Castillo completó los 90 minutos en Copa Libertadores con una tarjeta amarilla. (Foto: CONMEBOL)

Luego, añadió: “Creo que el trabajo que hicimos salió de acuerdo a lo que queríamos, no se perdió que es lo importante, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir cosechando los puntos”. Alianza Lima logró rescatar un punto en los últimos minutos, en un duelo en donde la falta de eficacia y el desorden defensivo le terminó costando un primer tiempo en el que el equipo no logró compenetrarse.

Con esas sensaciones de que los ‘blanquiazules’ pudieron haber mejorado de cara a la portería, es que el atacante ecuatoriano mencionó: “Sí, sí, creo que se dio la posibilidad de ganar el partido, lamentablemente no se pudo pero tampoco se perdió. Creo que el trabajo es lo que da la posibilidad de hacer las cosas de mejor manera, de mejorar, de seguir haciendo las cosas bien”.

Por otro lado, también se refirió a lo que los hinchas le hacen llegar por las redes sociales mostrándose agradecido a los buenos mensajes. “Gracias, gracias por eso, creo que la gente me apoyó, la gente me mandó muchos mensajes y eso me tiene contento”, culminó.

El partido de vuelta se disputará en Lima el próximo miércoles 12 de febrero, donde Alianza Lima buscará aprovechar su condición de local y el apoyo de su hinchada para imponerse a Nacional de Paraguay. El equipo blanquiazul sabe que deberá mostrar su mejor versión futbolística para asegurar el pase a la siguiente fase del torneo, por lo que los entrenamientos previos serán clave para reforzar la estrategia y corregir errores cometidos en el primer encuentro.





