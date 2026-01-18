ESPN transmite el vs. (EN VIVO | HD | ONLINE | EN DIRECTO) en la 6. ¿En qué canales podrá verse? Para seguir la transmisión, ESPN lo pasa para todo el territorio peruano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se dará este domingo 18 de enero, desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España).

Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de La Plata | VIDEO: Alianza Play
Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de La Plata | VIDEO: Alianza Play
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS