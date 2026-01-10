ESPN transmite (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) el vs. en la . ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, ESPN lo pasó para todo el territorio peruano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque será este sábado 10 de enero, desde el Estadio Parque Viera desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España).

Alianza Lima vs. Independiente por amistoso internacional | VIDEO: AFA
