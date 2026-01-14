ESPN transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. en la . ¿En qué canales se puede ver? Para seguir la transmisión, ESPN lo pasará para todo el territorio peruano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque será este miércoles 14 de enero, desde el Estadio Parque Saroldi desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España).

Alianza Lima vs. Unión por Serie Río de La Plata. (Video: Alianza Lima TV)
Alianza Lima vs. Unión por Serie Río de La Plata. (Video: Alianza Lima TV)

TAGS RELACIONADOS