ESPN transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el sorteo de la desde la sede de Conmebol en Paraguay. Para esta etapa de la competencia, , y estarán a la expectativa. ¿A qué hora inicia el evento? El evento se realizará desde las 6:00 p.m. (hora de Perú, Colombia, Ecuador), dos horas más en países como Brasil, Argentina y Chile. ¿En dónde verlo? Para seguir la transmisión deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Grupo de Universitario en la Copa Sudamericana:

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Universitario (Perú)
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Grupo de Cusco FC en la Copa Sudamericana:

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Cusco FC (Perú)
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Grupo de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana:

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Sporting Cristal (Perú)
ESPN EN VIVO, Sorteo de la Copa Libertadores en directo: ver gratis por Disney Plus
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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