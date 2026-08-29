Esteban Pavez fue uno de los jugadores de Alianza Lima que terminó más golpeado tras la derrota por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute. El volante chileno no ocultó su molestia por el resultado y, pese a considerar que el conjunto blanquiazul generó varias ocasiones de gol, reconoció que faltó contundencia en el área rival.

“Es difícil hablar. En estos momentos estoy bastante caliente con el partido. Obviamente creo que hoy día generamos un buen partido, pero no marcamos”, señaló Pavez tras el encuentro.

El mediocampista también quedó especialmente fastidiado por la forma en que llegó el único gol del partido. Según explicó, Alianza Lima había trabajado durante la semana la principal vía ofensiva de Deportivo Garcilaso, pero terminó concediendo justamente una acción que habían previsto.

“Sabíamos cómo jugaban ellos y eso es lo que más me calienta. Sabíamos que la fórmula de ellos para hacer un gol era por el lado de Arancibia. Fue penal, nada que hacer. Obviamente que eso nos calienta, porque la semana trabajamos eso”, sostuvo.

Pavez consideró que Alianza tuvo suficientes oportunidades para cambiar la historia del partido y lamentó que el equipo no haya estado fino en los metros finales.

“Tuvimos muchas ocasiones. Creo que tuvimos ocho, siete, nueve, no sé cuántas ocasiones de gol claras y obviamente que estoy así”, manifestó.

“En un equipo grande hay que ganar siempre”, agregó.

Consultado sobre si la derrota fue producto de errores del equipo, Pavez fue directo y recordó la exigencia que existe en Alianza Lima.

“Cuando uno está en un equipo grande tiene que ganar siempre. Obviamente que podemos cometer errores, pero creo que hoy día no estuvimos finos en la parte de arriba”, afirmó.

El chileno insistió en que Garcilaso generó pocas situaciones en comparación con Alianza, pero fue mucho más efectivo.

“Ellos nos llegaron dos, tres veces. Sabíamos que la fórmula era Arancibia uno contra uno, que es rapidísimo. Obviamente que eso calienta”, agregó.

Pavez no da por perdido el Clausura

La caída ante Garcilaso permite al conjunto cusqueño consolidarse en la parte alta de la tabla y ampliar su ventaja sobre Alianza Lima. Sin embargo, Pavez evitó considerar que el resultado defina la pelea por el campeonato.

“Queda mucho. Yo creo que esto se va a solucionar. Después de la fecha FIFA todavía no está nada dicho. Todavía nos quedan muchos partidos. Esto es paso a paso, es un camino largo y nosotros tenemos que seguir trabajando”, sostuvo.

Eso sí, reconoció que perder en Matute duele especialmente. “Obviamente que no nos gusta perder. Estamos bien calientes. Sabemos que a Alianza hay que ganar siempre, sobre todo de local. Primer partido que perdemos de local en el año y la verdad que bastante caliente”, indicó.

Finalmente, Pavez pidió pasar página rápidamente y ya piensa en el siguiente compromiso del equipo.

“Ya mañana hay que dar vuelta la página y pensar en lo que va a ser Juan Pablo II”, sentenció.

¿Bajó el nivel del plantel?

Pavez también fue consultado sobre si Alianza Lima ha disminuido su nivel respecto al Torneo Apertura, tomando en cuenta las bajas y jugadores que vienen arrastrando molestias.

“No sé si habrá bajado o no. Yo creo que estamos llegando mucho más. Hoy día muchas veces estábamos con dos defendiendo. Los partidos pasados de local lo mismo, dos o tres”, explicó.

Para el volante, el problema no pasa necesariamente por generar menos, sino por la eficacia.

“Estamos llegando con más gente al ataque, pero como te digo, el fútbol es así. A veces uno no convierte arriba y ellos llegan dos o tres veces y te convierten. Obviamente que nos vamos con una amargura, una calentura terrible”, concluyó.