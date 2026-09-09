vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido de ida de los cuartos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de ESPN, a través de diversos cableoperadores como Movistar TV, DIRECT, entre otros y, por streaming, mediante Disney Plus Premium. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este miércoles 9 de septiembre en el Estadio UNO de La Plata. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:30 p.m. (hora peruana). En Argentina comenzará a las 9:30 p.m., mientras que en Brasil también será a las 9:30 p.m.

Estudiantes vs. Corinthians: ver transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: Corinthians)
Estudiantes vs. Corinthians: ver transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: Corinthians)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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