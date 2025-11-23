vs se miden EN DIRECTO | EN VIVO | STREAMING por los play-offs de ascenso de la . Ambas escuadras pelearán por el cupo a Liga 2. ¿Dónde se podrá ver este encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de Youtube de DyJ Sports. ¿Cuándo se juega y a qué hora comienza? Este duelo está pactado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en peruano) y se disputará en el Estadio Max Augustín de Iquitos.

Estudiantil CNI vs ANBA Perú EN VIVO vía DyJ Sports y Fútbol Libre TV por la Copa Perú
Estudiantil CNI vs ANBA Perú EN VIVO vía DyJ Sports y Fútbol Libre TV por la Copa Perú. (Video: DyJ Sports Plus)

TAGS RELACIONADOS