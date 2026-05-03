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En apenas dos minutos: Christian Cueva fue expulsado en Juan Pablo II vs. Universitario
Dos minutos duró en cancha Christian Cueva en el partido entre Juan Pablo II vs. Universitario en Trujillo. Primero, el volante fue amonestado por reclamar una falta; sin embargo, cuando vio la tarjeta amarilla, al parecer le dijo algo al juez Jordi Espinoza, quien de inmediato le mostró la cartulina roja. En medio de un amague de bronca, el ‘10′ se fue con toda la molestia encima de la cancha y antes de bajar a los camerinos, habló con el reportero de cancha de L1MAX. “Es vergonzoso, lo único que le dije es que me cobre la falta. No es la primera vez que quiere ser protagonista. Quiere hacer lo que él quiere”, dijo Cueva sobre el árbitro.
Christian Cueva sobre el árbitro Jordi Espinoza (Video: L1MAX)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.