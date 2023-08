A los 68 minutos del encuentro entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, el DT uruguayo Jorge Fossati realizó tres variantes en su pizarra: mandó al campo a Edison Flores, Luis Urruti y Emanuel Herrera. Sin duda, las esperanzas de más de uno en Ate estaban encima de ‘Orejas’, quien no estuvo en el choque contra ADT por una lesión. La idea con el jugador de la Selección Peruana era ganar volumen ofensivo y otra arma letal: su remate de larga distancia.

Y, con el correr de los minutos, al delantero crema se le cerraron los espacios. En general a todo el cuadro crema, porque si el esférico no chocaba en la defensa del equipo imperial, aparecían las manos de Diego Penny para decirle no a todos en el Monumental. Y, justamente, Edison Flores fue protagonista sobre el final del cotejo, pero no por un festejo. ¿Qué pasó? Fue expulsado.

Sucede que ‘Orejas’ reaccionó luego de una dura entrada del defensor Álvaro Olaya. De inmediato, el juez del partido le sacó la tarjeta roja a ambos. Es decir, el delantero crema se perderá el compromiso del próximo domingo ante Atlético Grau, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Universitario vs. Deportivo Garcilaso: lo que se viene

Luego del encuentro ante Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes deberá enfocarse en lo que será su próximo reto. Su rival será Atlético Grau, al cual visitará el domingo 27 de agosto desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Municipal de Bernal.

Cabe resaltar que los merengues están concentrados en sumar una victoria. Y es que ante el triunfo de Sporting Cristal contra los ‘Albos’ y su derrota ante ADT, perdieron la punta del Torneo Clausura 2023. Por este motivo, deberán sumar de a tres si es que no quieren abandonar la lucha por el título.

Deportivo Garcilaso, por su lado, se alistará para el encuentro ante la Universidad César Vallejo. El cotejo se llevará a cabo el lunes 28 de agosto desde las 3:15 de la tarde (hora peruana). En esta ocasión, el cuadro cusqueño ejercerá de local, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR