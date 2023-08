La derrota en penales de la Selección Peruana frente a Australia, en el repechaje para el Mundial Qatar 2022, fue un golpe muy duro para todos los hinchas de la ‘bicolor’. Aquel lunes 13 de junio del año pasado, el equipo nacional tenía la chance de disputar una segunda Copa del Mundo de forma consecutiva. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de los nuestros y los de Oceanía terminaron clasificando. Semejante resultado causó un profundo dolor en jugadores, pero especialmente en Ricardo Gareca, quien terminó rompiendo en llanto.

Así lo ha revelado este viernes el exjugador argentino Óscar Ruggeri, amigo muy cercano de Ricardo Gareca. Con la emoción a flor de piel, el ‘Cabezón’ evocó el momento en que se comunicó con el ‘Tigre’ tras el partido frente a Australia.

“Cuando quedás afuera tenés que esperar cuatro años para volver a tener esa posibilidad. En la segunda lloraba (por la eliminación), me acuerdo que lo llamé y el ‘Flaco’ estaba llorando. Me hace acordar y me emociona, él tenía un sentimiento de pertenencia tan grande acá”, dijo el argentino en el último programa de Al Ángulo de Movistar Deportes.

Ruggeri también recordó las muestras de cariño de los hinchas peruanos hacia el ‘Tigre’. “Vine un par de veces que salí con él a comer a un restaurant, estábamos entrando al restaurant, la gente lo vio entrar, se puso de pie y lo aplaudía. Me agarró una emoción que le hagan eso a mi amigo, le dije ‘Fa.. Ricardo qué fuerte que es esto con Perú’. En la calle es de locos, qué lindo”.

Ruggeri contó la reacción de Gareca tras la eliminación de Perú en el repechaje al Mundial 2022.

El legado de Gareca en Perú





Cuando Ricardo Gareca asumió la dirección técnica de la Selección Peruana, esta se encontraba en un período de desafíos y resultados inconsistentes. Sin embargo, logró inyectar nueva vida en el vestuario, estableciendo una base sólida y promoviendo un estilo de juego enfocado en la disciplina táctica, el trabajo en equipo y la entrega total en el campo de juego.

Uno de los momentos más memorables bajo la dirección de Gareca fue la clasificación de Perú para el Mundial de Rusia 2018, poniendo fin a una larga sequía de participaciones en la máxima competición del fútbol. Logró cohesionar a un grupo diverso de jugadores y transformarlos en un equipo competitivo que superó obstáculos y desafíos en el camino hacia la clasificación.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR