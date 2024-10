A falta de cuatro jornadas para el final del Torneo Clausura, Universitario de Deportes puede decir que está cerca de lograr el objetivo en el año de su centenario. Ganó el Apertura, es el líder del acumulado y también está en la cima del Clausura. Además, es el club con más triunfos (21) y menos derrotas (2) en el campeonato. Está a cuatro finales de ser bicampeón nacional. Pero los resultados no se dieron de casualidad: Fabián Bustos y todo su equipo trabajaron arduamente desde enero y hoy cosechan los frutos. Dentro de sus principales logros, el DT argentino sostuvo con éxito el 3-5-2 de Jorge Fossati, encontró variantes en la volante en los momentos difíciles, y sacó la mejor versión de Martín Pérez Guedes, la figura indiscutida de la ‘U’ en la campaña.

El reto de cubrir el puesto que dejó Quispe

Piero Quispe fue pieza clave en la obtención de título nacional en 2023 y fue premiado como el mejor jugador del Clausura el año pasado. Su partida a Pumas UNAM de México significaba una sensible baja para el equipo; sin embargo, aunque costó un poco al inicio, Fabián Bustos logró hacer que no se le extrañe mucho al nacido en Collique. Christofer Gonzáles era el llamado a reemplazarlo, pero no destacó en la ‘U’ y se mudó al Rímac. Entonces los que tomaron el protagonismo fueron jugadores como Jairo Concha y Horacio Calcaterra. Este último se afianzó en el once luego de la lesión de Rodrigo Ureña en agosto y su buen nivel incluso lo llevó a ser convocado a la Selección Peruana.

El DT continuó con el legado de Fossati y, en el primer semestre, el mediocampo estuvo conformado por Ureña, Martín Pérez Guedes y Concha (o Calcaterra). La lesión del chileno, quien es importante en el esquema, obligó a Bustos a encontrar rápidamente a su reemplazo, y quien se posicionó en esa casilla fue Horacio. El argentino fue titular en los últimos siete duelos del Clausura, en los que la ‘U’ consiguió seis triunfos y un empate. Otro jugador que ayudó mucho en la rotación es Jorge Murrugarra, quien suma 19 partidos jugados en la Liga 1 2024 (ocho de ellos como titular). Con el regreso de Rodrigo, veremos cómo será el mediocampo crema en el reinicio del Clausura.

Martín Pérez Guedes y Horacio Calcaterra, en el triunfo 2-0 sobre C. Unidos. (Foto: Universitario)

Pérez Guedes y su confianza de cara al arco

Luego de realizar una buena temporada en Melgar, Martín Pérez Guedes se convirtió en el primer refuerzo de la ‘U’ de cara al 2023. El resto es historia conocida: titular y pieza clave en la obtención del título. Llegó a marcar tres goles en ese año. Para el 2024, pocos esperaban que el argentino mejore de forma significativa y se vuelva imprescindible en el equipo merengue. Al día de hoy, se trata del tercer jugador crema con más compromisos en la Liga 1 en esta temporada, con 29 duelos, solo superado por el defensor Williams Riveros y el extremo Andy Polo (ambos con 30). Pero, lo más importante, es que Martín le agregó gol a su fútbol.

Pérez Guedes lleva nueve goles en el campeonato e igualó la cifra que alcanzó cuando vistió los colores del ‘Dominó'. Pese a ser volante, se ubica en el puesto 16 en la tabla general de goleadores de la Liga 1 en esta campaña. Todavía le quedan cuatro partidos -quizás un par más, si hay una definición por el título- para aumentar su cuenta. Martín es el todoterreno del equipo: marca y distribuye desde la volante; presiona la salida del rival; ayuda a defender cuando el equipo está replegado; y tiene presencia en el área contraria. Sus víctimas en 2024 fueron Sport Boys, Alianza Atlético (2), Deportivo Garcilaso, Carlos A. Mannucci, Sporting Cristal, Comerciantes Unidos y Unión Comercio (2).

Martín Pérez Guedes, la figura de Universitario en 2024. (Foto: Universitario)

Sostuvo con éxito el 3-5-2 del año pasado

Cuando Jorge Fossati tomó las riendas de la Selección Peruana, en Universitario se enfocaron en buscar a un técnico que pueda continuar con el 3-5-2 que funcionó muy bien en 2023. Luego de evaluar a unos candidatos, finalmente se decidieron por Fabián Bustos. El argentino encontró el camino para sostener el esquema pese a los diferentes contextos que le tocó afrontar -como las lesiones de Sebastián Britos y Rodrigo Ureña-, y volvió al equipo más goleador y más sólido en defensa: 57 goles a favor y 13 goles en contra en 30 partidos en la Liga 1 2024. El DT entendió que no tenía que hacer muchos cambios y solo debía reemplazar a jugadores que se fueron como Piero Quispe y José Carvallo.

Comparando a los equipos de Fossati y Bustos, encontramos que las únicas diferencias están en la portería (Sebastián Britos reemplazó a José Carvallo), el interior por derecha (Jairo Concha y Horacio Calcaterra intercalaron para sustituir a Piero Quispe) y el carrilero izquierdo (Nelson Cabanillas perdió la relevancia que tuvo en 2023 y alterna con Segundo Portocarrero). Luego, la línea de tres defensiva se mantiene con Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto; el carrilero derecho sigue siendo Andy Polo; y los atacantes titulares son Edison Flores y Alex Valera.

Superó en los registros a sus principales competidores

Si hay algo en lo que Universitario destacó, y con mucha diferencia, es en el tema defensivo. En los treinta partidos solo recibió 13 anotaciones y es el equipo menos batido de la Liga 1 2024. Por otro lado, con 57 goles a favor, es el tercer equipo más goleador de la liga, solo superado por Melgar (58) y Sporting Cristal (74). Eso sí, la ‘U’ tiene la mejor diferencia de gol (+44) y supera por poco a Cristal (+41) y por mucho a Alianza Lima (+28) y Melgar (+26). Además, la institución de Ate es el que acumuló más puntos de local (45 unidades, producto de 15 victorias) y el que tuvo más puntos de visita (25 unidades, producto de seis triunfos, siete empates y dos derrotas).

Cabe mencionar que el éxito de Universitario no sería posible sin su poderío de local. Tras la última victoria ante Unión Comercio (1-0) en el Monumental, la ‘U’ quedó a dos partidos de un récord histórico: convertirse en el único club peruano en ganar todos sus partidos de local en la temporada durante la era profesional. Al equipo crema solo le falta recibir a ADT y a Cienciano en el Clausura. Eso sí, estos partidos podrían extenderse en caso de que el combinado merengue no gane el Clausura y tenga que definir el título nacional en los play offs. De los 15 triunfos de local, 14 fueron en el Monumental y uno fue en el Nacional.

La defensa de la 'U' es la mejor del campeonato. (Foto: Universitario)

Por fin Universitario venció a un rival en la altura

El último domingo, Universitario venció 2-0 a Comerciantes Unidos en Cajabamba y por fin consiguió un triunfo en la altura, algo que no lograba desde el año pasado. La ‘U’ no obtenía los tres puntos en esta geografía desde agosto de 2023, cuando derrotó por 1-0 a Melgar en Arequipa. Luego pasaron nueve compromisos, en los cuales el equipo estudiantil obtuvo seis empates y tres caídas (dos veces contra ADT en Tarma y una vez ante el ‘Dominó). Si bien aquellos puntos que se dejó en el camino no impidieron que el club merengue se lleve el Clausura 2023 y el Apertura 2024, necesitaba cuanto antes romper esta mala racha en medio de su pelea con Alianza Lima por el Clausura 2024.





