Hay muchos puntos altos en Universitario de Deportes y su obtención del bicampeonato en la Liga 1 Te Apuesto 2024. Desde conservar a un equipo ya quajado de la temporada pasada, actuaciones individuales superlativas como la de Martín Péres Guédes hasta sostener una regularidad importante a lo largo de la campaña, pero el cerebro detrás de todo también es la piedra angular del esquema: Fabián Bustos. El técnico argentino aceptó el reto a inicio de año de dirigir a la ‘U’ en su centenario, supo sobrellevar las adversidades y mantener ese juego que el hincha esperaba para alcanzar su estrella 28.

Luego de ser el artífice del bicampeonato, Fabián Bustos ha empezado a salir más en los medios para contar su experiencia con los cremas, que fue coronada con el empate en Andahuaylas en la última fecha. Esta vez fue entrevistado por el periodista César Luis Merlo para su programa en YouTube, en una charla en la que contó cómo tomó la presión de sacar campeón a la ‘U’ en el año del centenario y su relación con el plantel.

“Universitario es un club tan popular, tan grande, que las exigencias son altas. Venía de ser campeón y no era un año normal, porque era el año del centenario, que es una mochila enorme. Nosotros desde el primer día tratamos de sacar esa presión, diciendo que había que campeonar porque los equipos grandes necesitan campeonar, pero era muy difícil”, declaró el ‘Toro’.

Bustos reveló que fue difícil hacer que el equipo deje de pensar en la obligación de campeonar por los 100 años del club, sobre todo por las críticas que podría generar cada paso que daban. “Los chicos sabían cuál era el camino, este era un año distinto porque era el centenario y era imposible que en una nota de prensa o entrevista no te pregunten del centenario. Esa mochila se fue cargando y cualquier cosa que no encaminara al equipo a ser campeón, iba a ser un problema. Hablamos con los jugadores, fuimos encaminando el día a día, desde la pretemporada”, comentó el DT.

Para que esta campaña sea coronada con el título, Bustos tuvo que entablar una gran relación con los hombres de jerarquía del plantel. “Tuvimos un grupo de jugadores enfocados, con muchos líderes positivos, con gente formada en el club que había regresado el año pasado como Edison Flores y Andy Polo. Gente como Aldo Corzo, extranjeros que eran muy profesionales, teníamos un grupo fuerte, entonces teníamos todo encaminado. Después hay que trabajar y ganar, que no es fácil”, agregó.

Por otro lado, Fabián Bustos contó lo significaba este año para el resto de hinchas rivales, que buscaban arruinar el centenario de la ‘U’. “Nuestros hinchas querían el centenario, querían ser campeones. Y todos los hinchas de los otros equipos, especialmente los grandes, Alianza y Cristal, no les importaba ser campeón, sino arruinar el centenario a Universitario. Eso era lo difícil. Lo fuimos hablando, tratar de no pensar, nosotros fuimos partido a partido y así fue que cumplimos los objetivos”, apuntó.

Asimismo, dejó a entrever que al negocio del fútbol peruano no le convenía que Universitario levante el Torneo Clausura, pues eso implicaba que no haya semifinales ni playoffs. “Al mundo del fútbol le convenía que la ‘U’ no gane el Clausura y que haya semifinales, finales, porque eso es mucho más atractivo para la industria del fútbol en lo económico. Cada uno quiere su conveniencia”, finalizó.

Universitario y los equipos peruanos para la Copa Libertadores 2025

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidas para su participación en la Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres unidades de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros llegaron al tercer lugar en el acumulado y ocuparán la casilla de Perú 3, participando en la fase 2 del certamen internacional. Por otro lado, los íntimos, como Perú 4, jugarán la fase previa del torneo. Es importante mencionar que esta llave será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

Perú 1: Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1

Perú 2: Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1

Perú 3: Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1

Perú 4: Alianza Lima jugará la fase previa 1 tras quedar en el cuarto lugar Liga 1

