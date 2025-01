No es sorpresa para muchos cuando se habla del técnico de Universitario de Deportes, Fabian Bustos, quien en repetidas ocasiones ha resaltado la importancia de un jugador como Andy Polo en su plantel. Ha llegado incluso a decir públicamente que es su jugador favorito, más allá del cariño que les tiene a todos. Por ello, la posible salida del futbolista que se ha venido rumoreando en los últimos días serían un golpe para el ‘bicampeón’.

Uno de los jugadores más destacados del torneo local y que incluso está nominado a llevarse el premio del año en la gala que se llevará a cabo el día de mañana, es Andy Polo. Artífice de los movimientos peligrosos por la banda derecha de Universitario. Hoy por hoy, se habla mucho de una posible partida al fútbol extranjero, una oportunidad que superaría la oferta que mantiene con los ‘cremas’.

Ante está situación, uno de los más preocupados es el entrenador ‘merengue’ Fabián Bustos, quien ya va una primera semana del 2025 al mando de los entrenamientos en Campomar. Hoy, junto a la prensa, brindó declaraciones sobre el caso específico del carrilero.

“Es un tema de la dirigencia y de Andy obviamente, si hay alguna posibilidad de que se vaya del club la dirigencia lo verá. Yo lo veo muy feliz, trabajando muy bien. Yo hablo todos los días con él como con todos, lo veo muy enfocado en lo que tiene que hacer”, comentó.

Bustos continúa al mando de los entrenamientos en Campomar con miras al 'tricampeonato'. (Foto: Universitario)

En primera instancia uno puede notar que está tomando el suceso con mucha cautela y tranquilidad, sobretodo sabiendo manejar el grupo que hoy por hoy tiene a suceso cargo y que en los próximos días parte a Colombia para sus primeros amistosos internacionales en lo que será la previa a la ‘Noche Crema’ donde se presentará al plantel completo de manera oficial.

“Andy está acá y pertenece a la institución. Lo aprecio mucho como jugador, como a casi todos porque me han dado la posibilidad de ser campeón en el Perú. La preferencia es normal en el juego, pero tengo buena relación con todos, no pienso en si tal jugador está o no, pienso en lo que tengo y en tratar de hacer lo mejor”, añadió el estratega.

El '27' de la U no ha dejado la concentración y los entrenamientos a doble turno con la 'crema'. (Foto: Universitario)

Se sabe además, que Andy Polo sigue en la estructura de una idea de juego con una línea de tres en el fondo. Pero, ante la salida de otros futbolistas, fue consultado si para la temporada actual seguiría apostando por el mismo estilo de juego, a lo que respondió: “El equipo está acostumbrado a jugar de una manera, se mantuvo la base ya que solo se fueron Portocarrero y Nelson Cabanillas del equipo titular, por eso el sistema madre (3-5-2) y del cual los chicos se sienten cómodos, es ese. Igual estamos entrenando otros sistemas en caso se tenga que cambiar en algún momento de un partido, sobre todo, para tratar de tener variantes y ser un mejor equipo”.





¿Pensó en renunciar?





La semana pasada se vivieron tensos momentos en el Monumental de Ate, cuando desde la dirigencia comunicaron que se estaba realizando una campaña para destituir a Jean Ferrari del cargo de administrador del equipo merengue. A lo que hubo una respuesta también de parte del comando técnico, que en el afán de darle apoyo al directivo, estaba dispuesto a dejar el cargo, así lo confirmó Fabián Bustos.

“No soy quién para decir lo que tengan que hacer los entes reguladores pero, cuando una persona hace muy bien su trabajo como lo viene haciendo Jean y su grupo de trabajo, tiene que seguir. Por eso me parece normal que si él no seguía, no tenía sentido que yo continúe en el club porque fueron ellos los que me trajeron”, culminó.





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Gianina González Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que han permitido mi desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.