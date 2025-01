Si bien Oliver Sonne todavía no ha podido debutar oficialmente con el Burnley, existe mucha expectativa por lo que pueda rendir en este segundo semestre de la temporada. El conjunto inglés está segundo en la Championship y por ahora tiene el boleto directo a la Premier League 2025-26. En medio de este interés por el lateral peruano, Tipsbladet conversó con el asistente técnico de los ‘Clarets’, el danés Henrik Jensen, quien elogió la incorporación del exjugador del Silkeborg IF.

Antes de hacer sus maletas y marcharse a Inglaterra, Sonne disputó tres temporadas y media con el Silkeborg, permitiéndole crecer año tras año hasta ser considerado uno de los mejores laterales de la Superliga de Dinamarca. Estaba claro que no se quedaría ahí, pues su nivel atraería la mirada de otros clubes de Europa. Así fue como Burnley inició las negociaciones hasta concretar su traspaso, con un contrato que vence en junio del 2029.

Oliver Sonne todavía no ha debutado con el Burnley. (Foto: Burnley)

En primera instancia, Jensen se refirió a la solidez que ha mostrado el Burnley a lo largo de la temporada, encajando solo nueve goles y manteniendo su portería en cero en 17 oportunidades. El conjunto dirigido por Scott Parker marcha como escolta del Leeds United, registrando 52 puntos tras 26 partidos disputados, producto de 14 triunfos, 10 empates y dos derrotas.

“En los primeros 26 partidos hemos tenido una evolución muy positiva en nuestro juego. También creo que hay resiliencia en nuestro juego y los jugadores han demostrado resiliencia en sus actuaciones. Llevamos 17 porterías a cero en 26 partidos, pero sólo hemos encajado nueve goles”, explicó el ayudante de campo de Parker.

En su último partido por la Championship, Burnley derrotó por 1-0 al Blackburn Rovers en el Derbi del este de Lancashire. Para Henrik Jensen, este buen momento se explica en el buen colectivo que han construido. “Muestran una comprensión colectiva de cómo debemos jugar al fútbol. Ha sido realmente bueno. El equipo se ha unido de muy buena manera. Hay cohesión en el equipo. Corren un metro extra el uno por el otro y defienden la portería y atacan juntos”, agregó.

Henrik Jensen es asistente técnico del Burnley. (Foto: Tipsbladet)

En lo concerniente a Oliver Sonne, el asistente técnico del Burnley manifestó conocerlo muy bien por todo lo que mostró en Silkeborg. Es su compatriota y lo ha seguido de cerca en el fútbol de Dinamarca, algo que fue determinante para que se diera su fichaje. Ahora solo esperan que pueda replicarlo en la Championship.

“Conocemos a Oliver de la Superliga por sus cualidades ofensivas y sabemos la diferencia que puede marcar en el último tercio con sus carreras profundas, centros, asistencias y goles. Ha contribuido en la Superliga durante varias temporadas con el Silkeborg y esperamos que pueda hacerlo aquí”, comentó.

Aunque todavía no suma minutos oficiales con el equipo, Jensen está seguro que cuando esté listo podrá aportar a la idea futbolística de Scott Parker. “Por eso lo trajeron y espero verlo desarrollarse en nuestro entorno, y dar el siguiente paso en su desarrollo. Será realmente emocionante trabajar con Oliver. Ya lleva una semana con nosotros y nos llevamos una impresión muy positiva de su forma de entrenar”, complementó.

Burnley marcha segundo en la Championship. (Foto: Burnley)

¿Cuándo podría debutar Oliver Sonne con el Burnley?

Ya van tres partidos en donde Oliver Sonne se queda fuera de la convocatoria y no puede hacer su estreno con el Burnley: no estuvo frente al Stoke City ni ante Blackburn Rovers, ambos por la Championship. En ese sentido, se espera que pueda debutar el próximo sábado 11 de enero, cuando su equipo visite al Reading por la tercera ronda de la FA Cup. El encuentro está pactado para las 10:00 a.m. y se disputará en el Madejski Stadium.

Si bien todavía es muy prematuro para verlo como titular, Scott Parker sabrá cómo llevarlo para sacar su máximo potencial. Otra opción es que Sonne pueda tener minutos el viernes 17 de este mes, cuando Burnley reciba al Sunderland por la fecha 27 de la Championship. Este cruce está programado para las 3:00 p.m. y tendrá lugar en Turf Moor.

Oliver Sonne completó su primera semana de entrenamiento con el Burnley. (Foto: Burnley)





