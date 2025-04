Luego del gol anotado por José Rivera a los 94′, el plantel de Universitario de Deportes entró en un desenfreno total. Estaban a punto de perder el clásico ante Alianza Lima, pero un momento de inspiración del ‘Tunche’ cambió toda la ecuación en cuestión de segundos. El más eufórico fue Fabián Bustos, quien desde la zona técnica le gritó el gol a los hinchas blanquiazules que estaban en la tribuna occidente y remató su celebración tras el pitazo final de Daniel Ureta.

Ya en conferencia de prensa y con la cabeza fría, Fabián Bustos fue consultado sobre sus celebración y la polémica que generó no solo durante la transmisión del partido, sino también en redes sociales. En su explicación, el entrenador de la ‘U’ sostuvo que no le faltó el respeto a nadie, e incluso utilizó como ejemplo la sanción de la Conmebol sobre Pablo Ceppelini, al comentar que recibió insultos xenófobos desde las tribunas.

“Recibí botellazos, recibí un montón de insultos, es un festejo de fútbol normal, sin faltar el respeto ni insultar como si me insultan a mí. Están los cánticos xenofóbicos, han sancionado a un jugador del rival en la Libertadores por eso y de eso hubo un montón y yo nunca respondí nada”, manifestó ante los medios de comunicación.

En cuanto al desarrollo del partido, Bustos fue autocrítico con el desempeño de su equipo, no sin antes recalcar que este tipo de encuentros se juegan de manera diferente a los otros. “Los clásicos no son partidos comunes, no son igual a cualquiera y obviamente hay autocrítica y cosas por corregir y mejorar. No fue un partido bueno nuestro pero no son cosas sencillas y normales esta clase de partidos”, agregó.

Asimismo, hizo hincapié en la marcada superioridad de Universitario sobre Alianza Lima en los últimos años, remarcando la final del 2023. “En la situación que tiene el club, que viene en este siglo es la racha más larga que no nos pueden ganar, los chicos vienen de dar la vuelta olímpica acá en el 2023. Le hemos ganado en el Nacional, en el Monumental y hoy sumamos”, acotó.

Universitario se llevó un empate del Estadio Alejandro Villanueva, pero lo cierto es que el equipo no supo hacer sentir su superioridad numérica luego de la expulsión de Pablo Lavandeira a los 16′; incluso, Alianza Lima se adelantó a través de Kevin Quevedo. A propósito de eso, valoró el punto obtenido dentro de un trámite muy disputado y con escasas situaciones de gol.

“Obviamente que queríamos ganar, hay cosas para mejorar claro que sí, no son partidos normales. Yo recuerdo una situación de gol de ellos, nosotros tampoco tuvimos tantas, fue un partido de intensidad, de disputa pero los arqueros no fueron figuras. Los clásicos se juegan así, no los tienes que perder”, afirmó.

Finalmente, el cordobés elogió la fortaleza de la ‘U’ para ser un equipo difícil de doblegar. “Por la jerarquía, por el compromiso. Los que entraron lo hicieron muy bien, veníamos tocados porque tenemos bajas por lesión y otros recién recuperándose. No estamos conformes ni contentos con el rendimiento y el resultado pero somos un equipo difícil, lo marcan las estadísticas por la gran garra que el equipo tiene”, aseveró.

Con este empate en Matute, Universitario registró 14 puntos en el Torneo Apertura 2025, ubicándose en la tercera casilla de la tabla de posiciones tras cuatro triunfos y dos empates en seis partidos disputados. Así pues, los cremas quedaron a cuatro unidades de Melgar, líder con 18 puntos y próximo rival en la fecha 8 de la Liga 1 Te Apuesto.

En la ‘U’ son conscientes que el campeonato ya entró en su etapa decisiva y cualquier tropiezo podría significar dejar el camino libre para que otro equipo gane el Torneo Apertura, en este caso Melgar, equipo con puntaje perfecto y un partido pendiente. Veremos qué sucede en los próximo encuentros, no sin antes hacer una dura parada en Ecuador, donde enfrentarán a Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Alianza Lima en Matute, Universitario de Deportes volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Independiente del Valle, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 8 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Banco De Guayaquil.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

