Facebook viral Perú en Rusia 2018: escolares sorprendieron al alentar a la bicolor en horario escolar

La Selección Peruana ha generado un boom entre los hinchas de todas las edades que no tienen reparos en alentar al equipo de Ricardo Gareca . Hasta los escolares, así estén en pleno horario escolar. Eso sucedió este martes en un colegio de Miraflores donde un buen número de niños, todos vestidos de blanquirrojo se animaron a cantar el 'Cómo no te voy a querer' que se ha viralizado en Facebook. .

De pronto, en Miraflores, las voces de más de 30 niños interrumpieron la tranquilidad del distrito. Acompañados por tarolas, los estudiantes que se encontraban en el patio de su colegio se pusieron a alentar a la Selección Peruana y esto fue registrado y compartido por un usuario en Facebook que logró que el video se viralice rápidamente.

"Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país querido que me vio nacer", fue el cántico que emocionó a los vecinos y a los usuarios en Facebook que están descontado los días por ver a la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018.

A falta de poco más de un mes para el debut de la Selección Peruana, los hinchas están con la emoción al límite por ver el debut del equipo de Ricardo Gareca en Rusia 2018. No importan las edades, todos sueñan con el debut.

Recordemos que la Selección Peruana empezará a entrenar el 23 de mayo con todos los convocados y sostendrá tres amistosos previos al debut contra Dinamarca del próximo 16 de junio en Saransk.

