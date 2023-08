¿Cuántos años tiene en la gerencia de selecciones?

En la federación tuve dos etapas: La primera comprende desde el año 1995 hasta el año 2000, el tiempo cuando Juan Carlos Oblitas era el director técnico de la selección. La segunda etapa fue desde julio del año 2010 hasta la actualidad.

¿Recuerda alguna anécdota que lo haya marcado durante todos estos años?

Hay muchas anécdotas, pero la más cercana y marcada fue la vivida durante la etapa de la pandemia.

¿Por qué?

Porque se trabajó con mucha improvisación, nos cambiaban a cada momento las fechas de los partidos y no había forma de traer jugadores. Se juntaban tres fechas, los aeropuertos no estaban abiertos. Sin duda, fue la eliminatoria más difícil desde el aspecto logístico. Inclusive, se bajaron a algunos gerentes, todos colegas míos, porque la presión era terrible.

¿Cuáles fueron los máximos logros de su carrera?

La clasificación al mundial de Rusia con la selección peruana. Yo no hubiera querido retirarme y terminar mi carrera sin haberlo logrado. Es más, cuando era invitado para asistir a un mundial, yo me negaba a ir porque lo quería hacer primero junto a mi selección.

¿Qué otros objetivos identifica durante su trayectoria?

Otros logros fueron los buenos resultados obtenidos a nivel de Copa América, sobre todo, a partir del año 2011. Fueron siempre torneos en los que Perú marcó un antes y un después en cuanto a amor propio y a la confianza que eso generaba en la siguiente etapa de las eliminatorias.

En 2011, la selección era dirigida por Sergio Markarián...

Con él logramos una medalla de bronce en la Copa América en Argentina. Años más tarde, con Ricardo Gareca, disputamos una final, también logramos una medalla de bronce y últimamente, un cuarto puesto.

Pero uno de los objetivos que también se le atribuyen fue la gestión para lograr esos tres puntos a nivel administrativo que posteriormente sirvieron para clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Sí, hubo un equipo de trabajo detrás de ello, por ahí algunos lo han desmerecido diciendo que fue gestión de Chile, pero no fue exactamente así.

¿Entonces cuál es la verdadera historia en relación al reclamo por el futbolista paraguayo-boliviano Nelson Cabrera, quien no cumplía con los requisitos para ser convocado en Bolivia?

Un periodista chileno detectó el tema porque el futbolista había estado en el medio chileno. Entonces, informó a ambas federaciones; es decir, tanto a Chile como a Perú. Nosotros hicimos un seguimiento al caso porque no sabíamos exactamente la vida de este jugador como para poder tener las cosas claras. Es más, la posición de Perú, que la manejamos internamente con Víctor Villavicencio y el doctor Javier Quintana, fue no acudir a los reglamentos del mundial porque en este caso solo tenías un plazo de 24 horas para poder reclamar. Además, acá no se trataba de un futbolista suspendido por tarjetas, que es fácil de detectar. Esto era la historia personal de un jugador, por ello consideramos que lo más prudente era acudir al código disciplinario que tiene un plazo hasta de dos años para ejecutar reclamos; aunque, exactamente no fue un reclamo, sino una información a FIFA para que actúe de oficio.

¿En qué momento de la gestión empezaron a verse los resultados a favor del Perú?

En el momento que FIFA abrió el expediente, ahí se nos iluminó el tema, porque al abrir el expediente, FIFA va al fondo del tema y no a la forma. Bolivia, por su parte, alegaba que las formas no se habían mantenido, porque se había vencido el plazo; pero el reclamo no era sobre la base de reglamento del mundial, sino sobre código disciplinario. Entonces, fue por ese camino que optó Perú, y FIFA recogió nuestros argumentos y no los que presentó Chile inicialmente. En dos instancias FIFA nos dio la razón. Posteriormente, para el TAS, se unieron algunos especialistas; aunque, para mí, ya era un caso cerrado. Finalmente, Perú consiguió tres puntos fundamentales, pero que de nada hubieran servido si Ricardo Gareca y los jugadores no obtenían lo que se logró en la segunda etapa de las Eliminatorias.

¿Cuál es la logística para los próximos partidos de la selección en las Eliminatorias?

Las eliminatorias para el próximo mundial de fútbol inicia este año y la logística para los partidos que se jugarán están casi cubiertos, porque ya viajamos a Paraguay y a Chile, y ahora estamos haciendo todos los contactos para organizar el viaje a Bolivia, con el cual terminaremos de cubrir todo lo referido al presente año.

¿Puede decirnos el programa para los partidos con Paraguay y Chile?

Cada partido tiene su propia logística, siempre en coordinación con el comando técnico. En el caso de Paraguay, se viaja en vuelo chárter el 5 de septiembre, el 6 entrenamos en el estadio de Ciudad del Este por la tarde y el 7 jugamos. Tras el partido, cenamos en el hotel y luego viajamos a Lima, donde quedaremos concentrados de cara al partido contra Brasil. Para el partido con Chile se tiene programado una logística similar. Viajamos el 10 de octubre, el 11 estamos todo el día en el estadio de Santiago y por la noche se entrena en el estadio de Colo Colo. El partido es el 12 a las 9 de la noche y el regreso está programado para el 13 por la mañana.

¿Y el partido con Bolivia en La Paz?

A La Paz viajaremos en la víspera del partido, la idea es estar el menor tiempo posible en la altur. Ya bloqueamos algunos hoteles en los tres casos; por ejemplo, en La Paz, hay un hotel que está a mil metros más abajo que el estadio. El otro mes viajará alguien para cerrar todo, aunque ya está hecha toda la coordinación.

¿Cuándo vence su contrato con la federación?

Mi contrato con la federación vence a fin de mes, quedan aún algunos días para ver si hay un acercamiento para continuar o cederle la posta a quien corresponda.

¿Quiere continuar?

Sí, yo ya estoy trabajando para este proceso, así que me gustaría antes de retirarme tener un mundial más. Es una ambición personal, pero donde me toque estar voy a tratar de apoyar en lo que sea.

Quiere sumar un mundial más a su carrera...

Es mi anhelo, además, quiero aprovechar para dejar un poco de escuela a la gente que pueda trabajar conmigo. Luego, ya me dedicaría a la asesoría o a la docencia, lo que toque el destino. Hay que adaptarse como vengan los vientos, pero siempre deseándole lo mejor a la selección.

¿Tiene ofertas de trabajo a nivel nacional e internacional?

Aún no tengo conversación formal, solo consultas, es que saben que mi prioridad es seguir aquí, pero eso se verá en cuanto tenga claro mi futuro, de momento queda esperar un poco más.

¿El Estadio Nacional será el único escenario de la selección en las eliminatorias?

La intención es jugar en el Estadio Nacional, pero hay estadios que pueden albergar sin problema los partidos de la selección, como por ejemplo el Monumental de la’ U’ y Matute de Alianza Lima; ambos cumplen con la normativa FIFA y para jugar ahí solamente se informa con 60 días de anticipación. En provincia hay estadios que también cumplen los requisitos; sin embargo, la idea es jugar en Lima.

¿Qué le depara a la selección al mando de Juan Reynoso?

La selección siempre inspira ilusión. Es fundamental que el jugador crea en su entrenador. Este cuerpo técnico de Juan Reynoso es completo y tiene especialistas en todas las áreas siguiendo la tónica anterior en la etapa de Ricardo Gareca. El proceso eliminatorio que viene es complicado más allá de que tengamos más cupos que antes Las selecciones que pelean abajo desean mejorar su performance anterior, la competencia será dura y no debemos de mirar a ninguna selección por debajo del hombro. Por nuestra parte solo deseamos ayudar a la selección como lo hicimos antes con los anteriores entrenadores.

