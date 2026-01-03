Presentación del plantel 2026 de FC Cajamarca con Hernán Barcos y Pablo Lavandeira. (Fotos: Luis Padilla/Depor)
  • Presentación del plantel 2026 de FC Cajamarca con Hernán Barcos y Pablo Lavandeira. (Fotos: Luis Padilla/Depor)
  • Hernán Barcos y Pablo Lavandeira junto a Omar Zavaleta, presidente del club.
  • Carlos Silvestri será el DT del 'Caballo Negro' en este 2026.
  • Pablo Míguez también se suma a FC Cajamarca. Otro exAlianza Lima en el cuadro cajamarquino.
  • Plantel de FC Cajamarca realizará toda la pretemporada en la ciudad.
  • Pablo Lavandeira también fue uno de los más solicitados por la prensa.
se viene armando con todo para su debut en la . El recién ascendido dio que hablar con la llegada de Hernán Barcos, pero el ‘Pirata’ no llegó solo a la capital del carnaval peruano. Pablo Lavandeira y Pablo Míguez se sumaron en los últimos días al proyecto del ‘Caballo Negro’ y fueron presentados junto a otros refuerzos, como los nacionales Brandon Palacios y Enmanuel Páucar, así como el ecuatoriano Jonathan Bentancourt. FC Cajamarca realizará su pretemporada en la ciudad y el 18 de enero se presentará ante sus hinchas en el Estadio Héroes de San Ramón frente a The Strongest de Bolivia.

