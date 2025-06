La Federación Peruana de Fútbol volvió a quedar en el centro del debate luego de que su presidente, Agustín Lozano, diera unas declaraciones que despertaron fuertes reacciones. Uno de los más críticos fue Jhonny Baldovino, asesor legal de la Safap, quien respondió con dureza cuestionando la visión optimista de Lozano sobre la gestión federativa y denunció irregularidades, entre ellas, el uso indebido de fondos para pagar deudas de clubes.

El abogado fue enfático al señalar que no existe tal crecimiento en el fútbol peruano, y que las palabras del dirigente no se condicen con la realidad deportiva ni estructural del país. “Según él estamos en el país de las maravillas, la Federación ha crecido tanto. La Videna no ha crecido un metro de repente hacia arriba con plata de la FIFA, pero los otros organismos como la Conar o la Agremiación no tienen el respaldo económico de la FIFA ni de la Conmebol”.

El abogado también defendió el rol de la Agremiación desde su creación en 2003, pues Lozano afirmó . “Aportamos a la formalidad del fútbol peruano. Se creó el estatuto del futbolista profesional, la Cámara de Disputas, reglamentos internos de trabajo y control de planillas. Decir que no aportamos nada es mezquino”, sentenció.

Agustín Lozano dio explicaciones sobre el desarrollo que viene trabajando con la FPF.

Uno de los puntos más graves fue su acusación contra Lozano respecto al manejo de fondos. “Ayer hemos estado frente a la admisión del presidente de la FPF de haber violado la ley”, señaló. Explicó que Lozano dijo públicamente que se entregaron 10 millones de soles a la agremiación, dinero que debía ser usado por los clubes para saldar deudas con jugadores.

Baldovino subrayó que la ley prohíbe a asociaciones sin fines de lucro pagar deudas de sus asociados. “El código civil le prohíbe a las asociaciones civiles sin fines de lucro pagar deudas de sus asociados. Él ha dicho ayer que pagó 10 millones de soles de la deuda de los clubes con los jugadores. Este tema se trató en su momento en el Ministerio Público y no sé qué conclusiones habrán sacados pero es la primera vez que veo que un presidente de Federación admite que ha violado la ley, no sé si por ignorancia o tratando de hacerle daño a alguien, pero lo admitió públicamente”, declaró.

Además, criticó el nivel actual del fútbol peruano: “Parece que estuviéramos en Disney porque estamos últimos en mayores, menores, masculino, femenino, fútbol playa. ¿Qué nivel tiene el torneo desde que lo maneja la Federación? Los clubes no cobran hace 3 meses los derechos de televisión”.

1190 Sports aún mantiene deudas con clubes, de acuerdo a denuncias que han hecho llegar públicamente.

Respecto al contrato con la empresa que maneja los derechos de TV, expresó que la responsabilidad recae en Lozano. “Estos contratos se supone que fueron aprobados por el presidente y el secretario, ellos son los que firmaron. Si el presidente no leyó el contrato, tiene que asumir su responsabilidad”, afirmó.

Finalmente, al referirse a los casos de Ayacucho FC y Binacional, donde se menciona una decisión en la que podrían perder la categoría, sostuvo que todo proceso debe pasar por una evaluación jurídica. “El proceso se inicia cuando la Federación se queja ante estas entidades, no es alegremente que la FIFA o Conmebol manda una carta y que se vayan”, indicó.

Añadió también: “Va a tener que pasar por una evaluación jurídica porque ya se han dado casos en FIFA de clubes de otros países que han acudido a la justicia ordinaria porque no encontraron justicia en el sistema deportivo. Si se trata de derechos fundamentales en la constitución de un país, la FIFA no es tan severa como lo quieren hacer ver”.

