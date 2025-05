La situación de Sporting Cristal no es la mejor en este 2025 y ello ha despertado el interés de algunos involucrados en el pasado de la institución. La hinchada se encuentra distanciada de la dirigencia, producto de los malos resultados obtenidos y la falta de contundencia al momento de armar el plantel. Sumado a esto, Joel Raffo -presidente del club-, no ha emitido algún pronunciamiento, con el afán de ‘calmar las aguas’. Por esta razón, algunos ex presidentes se refirieron a este duro presente y también pusieron en mesa propuesta para poder mejorar. Federico Cúneo fue uno de los que reveló detalles de la intención.

“Nosotros, el grupo de ex dirigentes (Francisco Lombardi, Alfonso Grados y Michael Debakey) hemos estado cerca del equipo y a disposición de ayudar. Varias veces nos han dicho que nos asesoren en una Comisión Consultiva. Nunca sucedió. Hubo invitación para ir a apoyar, pero ninguna vinculación en lo que es la gestión de fútbol”, contó en entrevista con RPP.

Cúneo reveló también que el único nexo de comunicación es Gustavo Zevallos, director deportivo de la institución: “A raíz de la crisis, hemos conversado con Gustavo Zevallos y el quería reavivar este tema de la Comisión Consultiva. Nosotros estamos dispuestos a ayudar para sacar al equipo del hoyo. Para eso, requerimos una Comisión Autónoma que nos permita tomar la decisión de qué hacer con el equipo profesional. No sabemos si lo van a aceptar los dueños, pero si vamos a aportar no es para sugerir y que lo aprueben. Esperamos que lo aprueben”.

En ese sentido, Cúneo reveló lo que es la constante charla con los ex presidentes, determinando también que “no están preparados” después de cinco años de gestión y solo un título obtenido, a comparación de la famosa ‘racha par’ que pasaron los celestes campeonando en 2012, 2014, 2016 y 2018.

Ante la opción de venta, no descartó su interés: ”Parte que el vendedor quiera vender, pero esta posibilidad puede aparecer. Yo no lo descarto, habrá que hurgar bien y ver qué quieren hacer los accionistas. No hay forma si es que no lo quieren vender. No he conversado con Joel, no sé si está contento o no. No lo he hablado con él, hemos hablado con Gustavo (Zevallos) que es amigo nuestro".

Para Federico Cúneo, es necesario que exista una reacción inmediata por parte de la institución: “No se puede esperar, el paciente está agonizando. No podemos esperar que se haga el contrato de compra-venta. Tenemos que actuar ya y a eso estamos dispuestos nosotros. Lo primero ha sido plantearles la Comisión Autónoma, también tenemos que ver el tema del presupuesto”.

“En 48 horas no se puede hacer una oferta seria. Solo estamos los indicados en el principio: Alfonso Grados, Francisco Lombardi y yo. Las cosas de nuestra parte están claras y solamente iríamos con esas condiciones”, agregó Cúneo en la entrevista.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer 6-0 ante Palmeiras por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad en las próximas semanas cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

