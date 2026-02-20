Federico Girotti, molesto tras no ingresar en Alianza Lima | VIDEO X Tribuna Grone / Foto: GEC
Federico Girotti, molesto tras no ingresar en Alianza Lima | VIDEO X Tribuna Grone / Foto: GEC

se enfrentó a en el Estadio Alejandro Villanueva por una jornada más de la . Pese a que el conjunto blanquiazul iba ganando por la mínima diferencia al cuadro rosado, el equipo de Pablo Guede se vio en laobligación de realizar 2 cambios por una aparente lesión de un jugador íntimo. Es allí cuando Federico Girotti, al percatarse que no habían más cambios y que por ende no iba a ingresar al partido, enfureció y pateó el tomatodo que tenía cerca, mandandolo al campo de juego. Tras ello, un elemento del cuerpo técnico de Alianza Lima tuvo que ingresar a la cancha a retirar el objeto lanzado por el delantero argentino.

