Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Pateó el tomatodo al campo! Federico Girotti, molesto tras no ingresar en Alianza Lima
¡Pateó el tomatodo al campo! Federico Girotti, molesto tras no ingresar en Alianza Lima
Transcurría el minuto 84 del partido entre Alianza Lima vs Sport Boys, cuando Pablo Guede se vio en la obligación de realizar sus dos últimos cambios de urgencia. Es allí cuando Girotti, al ver que no iba a ingresar, enfureció y pateó el tomatodo que tenía cerca.
Federico Girotti, molesto tras no ingresar en Alianza Lima | VIDEO X Tribuna Grone / Foto: GEC
Alianza Lima se enfrentó a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva por una jornada más de la Liga 1 2026. Pese a que el conjunto blanquiazul iba ganando por la mínima diferencia al cuadro rosado, el equipo de Pablo Guede se vio en laobligación de realizar 2 cambios por una aparente lesión de un jugador íntimo. Es allí cuando Federico Girotti, al percatarse que no habían más cambios y que por ende no iba a ingresar al partido, enfureció y pateó el tomatodo que tenía cerca, mandandolo al campo de juego. Tras ello, un elemento del cuerpo técnico de Alianza Lima tuvo que ingresar a la cancha a retirar el objeto lanzado por el delantero argentino.