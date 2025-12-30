Hablar de Alianza Lima es mencionar a uno de los equipos más importantes del país, por lo que siempre buscarán contar con los mejores jugadores. En los últimos años, desde tienda blanquiazul se vieron esquivos al título por no obtener la regularidad esperada en cuantos a resultados, influyendo también otro factor clave: la ofensiva. A excepción de Hernán Barcos (quien dejó el club a finales del año 2025), los delanteros extranjeros que llegaron a La Victoria no marcaron la diferencia, por lo que con el arribo de Federico Girotti se abre también una interrogante a su rendimiento. Con 26 años de edad, tendrá la misión de ganarse el titularato, peleando el puesto con Paolo Guerrero y Luis Ramos. En la siguiente nota conoce quiénes fueron los últimos atacantes foráneos en tienda blanquiazul desde el año 2019 y no lograron trascender a nivel institucional.