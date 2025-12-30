Federico Girotti buscará igualar el paso de Hernán Barcos por Alianza Lima. (Foto: Composición)
Federico Girotti buscará igualar el paso de Hernán Barcos por Alianza Lima. (Foto: Composición)
Federico Girotti buscará igualar el paso de Hernán Barcos por Alianza Lima. (Foto: Composición)

  • Federico Girotti buscará igualar el paso de Hernán Barcos por Alianza Lima. (Foto: Composición)
    Federico Girotti buscará igualar el paso de Hernán Barcos por Alianza Lima. (Foto: Composición)

  Federico Girotti es el '9' extranjero de Alianza Lima para el 2026. (Foto: Alianza Lima)
    Federico Girotti es el '9' extranjero de Alianza Lima para el 2026. (Foto: Alianza Lima)

  Cecilio Waterman marcó cinco goles en 19 partidos con Alianza Lima (Foto: Violeta Ayasta / GEC)
    Cecilio Waterman marcó cinco goles en 19 partidos con Alianza Lima (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

  Jeriel de Santis no marcó goles en 12 partidos con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
    Jeriel de Santis no marcó goles en 12 partidos con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

  Pablo Sabbag marcó 14 goles en 43 partidos disputados con Alianza Lima. (Foto: Agencias).
    Pablo Sabbag marcó 14 goles en 43 partidos disputados con Alianza Lima. (Foto: Agencias).

  Hernán Barcos marcó 77 goles en 189 partidos disputados con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
    Hernán Barcos marcó 77 goles en 189 partidos disputados con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

  Patricio Rubio marcó 7 goles en 22 partidos jugados con Alianza Lima en 2020. (Foto: Liga 1)
    Patricio Rubio marcó 7 goles en 22 partidos jugados con Alianza Lima en 2020. (Foto: Liga 1)

  Cristian Zuñiga no marcó goles en 13 partidos disputados con Alianza Lima en 2020. (Foto: Fernando Sangama)
    Cristian Zuñiga no marcó goles en 13 partidos disputados con Alianza Lima en 2020. (Foto: Fernando Sangama)

  Adrián Balboa marcó 5 goles en 26 partidos jugados con Alianza Lima. (Foto: GEC / Internet)
    Adrián Balboa marcó 5 goles en 26 partidos jugados con Alianza Lima. (Foto: GEC / Internet)

  Federico Rodríguez marcó nueve goles en 24 partidos disputados con Alianza Lima. (Foto: GEC)
    Federico Rodríguez marcó nueve goles en 24 partidos disputados con Alianza Lima. (Foto: GEC)

Hablar de Alianza Lima es mencionar a uno de los equipos más importantes del país, por lo que siempre buscarán contar con los mejores jugadores. En los últimos años, desde tienda blanquiazul se vieron esquivos al título por no obtener la regularidad esperada en cuantos a resultados, influyendo también otro factor clave: la ofensiva. A excepción de Hernán Barcos (quien dejó el club a finales del año 2025), los delanteros extranjeros que llegaron a La Victoria no marcaron la diferencia, por lo que con el arribo de Federico Girotti se abre también una interrogante a su rendimiento. Con 26 años de edad, tendrá la misión de ganarse el titularato, peleando el puesto con Paolo Guerrero y Luis Ramos. En la siguiente nota conoce quiénes fueron los últimos atacantes foráneos en tienda blanquiazul desde el año 2019 y no lograron trascender a nivel institucional.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

