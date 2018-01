Siguen movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano . Ayacucho FC , quien anunció el fichaje del defensa paraguayo Rolando Bogado en la semana, contrató a Jhon Obregón, un delantero que paseó su fútbol por varios países e, incluso, disputó el prestigioso campeonato de la UEFA Champions League.

No es broma. Obregón, de nacionalidad colombiano, jugó dicho certamen en el 2016 con el club Vardar de Macedonia. Eso sí, su equipo no pudo superar la segunda fase de la estancia previa a la fase de grupos. Perdió 5-3 en el global contra Dinamo Zagreb de Croacia. Le tocó ingresar en los minutos finales de los dos encuentros. Igual, nadie le quita lo bailado.

Jhon Obregón es un trotamundos del fútbol. Perú será su décimo país en 9 años de carrera como futbolista profesional. También paseó sus goles por Bolivia, México, Tailandia, Brasil, Baréin, Chipre, Colombia y Malta. Ayacucho será el duodécimo equipo del jugador de 27 años.

"Soy un jugador con buen pase, muy rápido y con gran desmarque. He jugado en varios países, mi último club fue en Malta, pero también he jugado en Brasil, México, Paraguay y Bolivia. Tengo un currículo bastante interesante y ahora es un nuevo reto aquí en Perú", señaló en Gol Perú, el atacante caleño, quien tiene el look del francés Djibril Cissé.

Ayacucho FC confía en Jhon Obregón para que guíe con sus goles al equipo a un torneo internacional y, si es posible, dar pelea por el título del Descentralizado 2018.

