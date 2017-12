Fichajes 2018: Binacional fichó a Maximiliano Velasco y cinco refuerzos para el Descentralizado

No se duermen en sus laureles. Binacional no quiere ser un ave de paso en el Descentralizado 2018 y confirmó la llegada de su primer refuerzo extranjero. Maximiliano Velasco llegó a un acuerdo con los colegiales y es el sexto refuerzo del recién ascendido a la máxima categoría del fútbol peruano.

La 'Chancha' como conocen a este delantero argentino de 27 años, viene de jugar en la cuarta división del fútbol en su país. El atacante es el delantero titular del Deportivo Berazategui de la Primera C Metropolitana. Fue el mismo jugador a través del facebook quien anunció su fichaje.

"Desde hoy soy oficialmente jugador del Club Deportivo Binacional FC. Quiero agradecer a la institución por confiar en mi pues estoy seguro que haremos una buena campaña", escribió en la red social confirmando la noticia.

Maximiliano Velasco anunció su llegada a Binacional en Facebook.

Además, otros jugadores que llegaron a Deportivo Binacional para la temporada 2018 son Edson Aubert, Christian Laura, Michael Sotillo (ex Comerciantes Unidos), Víctor Balta (ex Sport Huancayo) y Carlos Caraza (ex Cienciano). También estarían por cerrar con Jaime Huerta (ex Sport Huancayo) y Víctor 'Cachi' Ferreyra (ex Real Garcilaso).

En cuanto a los jugadores de la Copa Perú que se quedarán en en el equipo esta temporada, en total serán once. Ellos son: Iván Mayta, Ronaldo Dongo, Eder Fernández, Jhon Fajardo, Bryan Rojas, Yorkman Tello, Eduardo Torres, Andy Polar, Jack Durán, Hoover Crespo y Javier Carnero.

