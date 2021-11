Fueron 26 anotaciones las que hicieron que Sebastián Penco se gane un lugar dentro del corazón del hincha de Sport Boys. y es que no todos los jugadores extranjeros pudieron llegar al Callao y ser parte de la historia del conjunto rosado, cosa que el delantero pudo hacer, luego de sellar la clasificación de los porteños a un torneo internacional luego de 20 años de ausencia.

Sin embargo, fue el mismo futbolista del cuadro chalaco quien diera a conocer que no seguirá en el club la próxima temporada, cosa que lo llena de nostalgia, al recordar los pasajes que le tocó vivir con el equipo que le abrió las puertas para su primera experiencia en la Liga 1.

“Con mucha pena, quería despedirme de toda la gente rosada. Fueron dos años y medio de muchas emociones, pero felices porque siempre pudimos lograr los objetivos que nos propusimos”, sostuvo el exatacante de Sport Boys en una publicación realizada en sus redes sociales oficiales.

Si bien Sebastián Penco era uno de los artilleros del conjunto rosado, esto no le aseguró un lugar entre las preferencias de Ytalo Manzo, quien le habría comunicado que está buscando nuevas variantes para lo que será el desafío internacional que disputarán en 2022.

“Hace dos días me comuniqué con el director deportivo para saber si iban a contar conmigo esta temporada y me respondió que el DT está buscando otras opciones. La verdad, no me lo esperaba, pero así es el fútbol y no siempre las decisiones dependen de uno”, agregó.

Por otro lado, no se descarta que los goles de ‘Motoneta’ puedan seguir apareciendo en la Liga 1, ya que sus buenas actuaciones en el torneo local le han permitido despertar el interés de más de un equipo de la Primera División del fútbol peruano, donde podría tener lugar en la temporada entrante.

