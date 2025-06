La Liga 1 podría sufrir modificaciones. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), reveló que a las oficinas de la Videna llegaron los pronunciamientos de la FIFA y Conmebol sobre los casos de Binacional y Ayacucho FC, quienes vienen jugando el campeonato tras una resolución del Poder Judicial que les permite hacerlo.

“Hace unos días nos ha llegado una carta de FIFA, una carta de Conmebol, con relación al estado de Ayacucho y de Binacional, y que va a ser puesta en conocimiento de la Junta Directiva. Los próximos días, seguramente, habrá una novedad y quiero ser transparente en anunciar que esto tiene un proceso distinto al judicial”, expresó el titular de la FPF en RPP.

Si bien reveló la existencia de las cartas, Lozano no quiso referirse al contenido de las mismas. No obstante, dio a entender que estaban en sintonía con la autonomía del fútbol y a la no injerencia de entidades fuera de este deporte, como la justicia ordinaria. “Ustedes saben perfectamente que para FIFA y para Conmebol no se aceptan injerencias de ninguna índole”, afirmó.

¿Binacional y Ayacucho FC se irán al descenso?

Más allá del pronunciamiento de FIFA y Conmebol, lo que genera expectativa son las consecuencias para Binacional y Ayacucho FC. Según se pudo conocer, ambos clubes podrían descender de manera automática si se confirma que hubo intervención de la justicia ordinaria en el ámbito deportivo.

“Eso va a depender de la Asamblea de Bases. Lo que nosotros buscamos es el respeto de las instancias y entidades independientes y autónomas. Somos respetuosos de todo lo que se ha vivido y de lo que ha pasado. Nosotros estamos hablando de los temas deportivos, a quienes nosotros nos debemos”, apuntó Lozano.

Luego, agregó que la Junta Directiva se va a reunir para tomar una decisión al respecto: “Nosotros nos debemos a Conmebol y a FIFA, y ellos han comunicado algo que yo estoy en la obligación de trasladarlo a la Junta Directiva y a la Asamblea de Bases. Va a depender de la próxima Junta Directiva que tengamos”.

¿Qué cambios sufriría la Liga 1?

En febrero de este año, la Liga 1 actualizó su reglamento dejando en claro qué sucederá si un equipo es sancionado con el descenso por parte de la FIFA. Esta modificación intenta responder la incertidumbre sobre la situación de Binacional y Ayacucho FC, quienes lograron su participación en la máxima categoría de manera extradeportiva.

El artículo 10 inciso 4 explica lo siguiente: En caso de que un Club haya sido incorporado a la Liga 1 por mandato judicial, y con posterioridad, pierda dicho derecho como consecuencia de la revocación o nulidad de esa resolución judicial, o sea retirado de la competición por sanción impuesta por el órgano jurisdiccional competente, se procederá de la siguiente manera:

Todos los partidos que el Club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados anulados, de modo que no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros. La anulación de partidos se aplicará únicamente en la etapa del campeonato que se encuentre en curso al momento del retiro del Club. En tal sentido, todas las posiciones y desempeños resultantes a las etapas concluidas no serán modificadas. Los partidos que el Club tuviera pendientes de disputa se cancelarán sin que se atribuyan puntos a sus rivales. Los goles, las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas registradas en los partidos anulados se mantendrán sin efecto. Sin embargo, las suspensiones (automáticas o impuestas) derivadas de tarjetas rojas directas se mantendrán. El Club retirado de la competición será considerado como el último lugar de la Tabla de Posiciones Acumulada.

