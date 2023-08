Este domingo, el Ministerio Público, mediante su cuenta oficial de Twitter, comunicó que la Quinta Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer requirió iniciar un proceso inmediato contra Ángelo Campos, portero de Alianza Lima, que es investigado por el delito de agresión en contra de su pareja. Asimismo, el organismo autónomo señaló que el futbolista seguirá detenido hasta definir el requerimiento fiscal y que la audiencia será el lunes 28 de agosto.

“Quinta Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer (Primer Despacho) requirió iniciar proceso inmediato contra Ángelo Campos Turriate, investigado por el presunto delito de agresiones contra las mujeres, en agravio de Y.A.F.H.”, apuntó el Ministerio Público.

“El futbolista continuará detenido en sede policial hasta definir el requerimiento fiscal, según lo señalado por el juzgado. La audiencia será este lunes a las 5:30 pm. El proceso inmediato se da en casos de flagrancia delictiva y ante evidencia probatoria”, añadió.





¿Qué dijo Mauricio Larriera sobre el tema?

El DT blanquiazul tuvo unas palabras sobre el tema que rodea a Ángelo Campos. “Hoy ese tema está en manos de la justicia, y lo que yo invito es a no estigmatizar, porque no tenemos información. En la interna se manejó como siempre, tratando de naturalizar las cosas, protegiendo al ser humano primero. No estigmaticemos porque no tenemos la información, de eso se encarga la justicia. Yo no tengo autoridad para juzgarlo y menos para castigarlo”, apuntó.





¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Luego de la victoria ante Alianza Atlético de Sullana, el equipo blanquiazul está concentrado en su próximo desafío. Su rival será Cantolao, equipo con el que se enfrentará por la fecha 12 del Torneo Clausura 2023. En esta ocasión, los de Mauricio Larriera ejercerán de visitante, el día sábado 9 de septiembre desde las 3:00 p.m., en el Estadio Iván Elías Moreno.

En estos momentos, Alianza Lima se ubica en lo más alto de la tabla acumulada, con 62 puntos, 3 más que su perseguidor Sporting Cristal. Eso sí, los celestes cuentan con un partido menos. El objetivo del cuadro íntimo es buscar la remontada en el Torneo Clausura 2023 (están en el tercer lugar) y tratar de quedarse con el acumulado.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR