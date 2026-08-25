No es un secreto para nadie que el arbitraje en la Liga 1 es bastante deficiente, incluso con el uso del VAR. Esto ha generado reclamos, dimes y diretes, además de algunas sanciones en contra de los involucrados que no han motrado su mejor desempeño para la conducción del juego. Por el contrario, han ganado un protagonismo muy negativo que tendrá consecuencias más graves.

Es por este motivo que la Federación Peruana de Fúbtol (FPF) planea ejectutar una serie de acciones de cara a la Liga 1 - 2027. La primera de ellas, según informa el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, es el cambio de los jueces nombrados como FIFA hasta la fecha.

“Salvo Joel Alarcón, que deja de ser FIFA por un tema de edad, va a haber una decisión fuerte y contundente desde la Federación Peruana de Fútbol para reemplazar a todos los árbitros que actualmente son FIFA. Reestructuración total”, inició el comunicador.

“No han gustado nada las acciones ni actuaciones de los árbitros durante todo este tiempo, muchos de los congelados, sancionados o castigados por CONAR han sido los FIFA, y también los que más errores han tenido. A partir del próximo año vamos a ver a otros jueces con esa insignia. Me parece que eso está definido”, añadió sobre lo que será el arbitraje nacional la próxima temporada.

Se trata de una decisión que pasa tanto por la FPF y la CONAR, muchas veces criticada porque es situaciones polémicas no salen a dar una conferencia de prensa o su descargo ante insinuaciones graves por parte de clubes que se sienten perjudicados por ciertas decisiones arbitrales.

Si bien existe un nutrido grupo de árbitros que ya dirigen en Liga 1, y otro que aguarda por su oportunidad, también existe un riesgo en este tipo de medidas, pues podría generar cierta inestabilidad en la interna del arbitraje nacional.

Se espera que en las próximas semanas los entes encargados de nuestro fútbol confirmen las medidas y, tal vez, anuncien otras de la misma importancia para este plan de reestructuración en beneficio de un campeonato que está plagado de polémicas.

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