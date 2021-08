Mediante un comunicado, Deportivo Municipal informó que seis jugadores y un integrante del comando técnico fueron contagiados de coronavirus. Franco Navarro habló de la situación de sus dirigidos y, de paso, del choque de este miércoles ante Sport Boys, por la fecha 7 de la Fase 2.

El técnico de Deportivo Municipal en diálogo con RPP señaló: “Lo más importante es la salud y recuperación de los chicos. Todos los días se insiste en el cuidado y se toman las precauciones, pero hay variantes que afectan de manera más agresiva”.

Sobre cómo afrontará el partido, señaló: “Si tenemos once jugadores para jugar contra Sport Boys, vamos los once a jugar. Nosotros estamos en una situación delicada, pero hay jugadores en el plantel, sobre todo algunos jóvenes, y necesitamos de ellos. Vamos a jugar con los que tengamos disponibles. Esperemos que entre hoy y mañana no haya otra novedad”.

Por las mismas declaraciones de Franco Navarro, se conoció que los contagiados son: Hideyoshi Arakaki, Diego Melián, Eduardo Caballero, Roberto Ovelar, Breno Naranjo y Jhonny Galli, varios de ellos titulares habituales en el esquema del técnico.

El club edil no ha pedido reprogramación del partido y todo indica que se jugará el miércoles 18 de agosto a las 3:15 de la tarde en el Estadio Alejandro Villanueva.

Deportivo Municipal llega a este encuentro luego de dos derrotas consecutivas, ante Ayacucho FC y la más reciente contra Alianza Lima. Los dirigidos por Franco Navarro se ubican en la octava posición, con ocho unidades.





