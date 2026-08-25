Luego de que el fallo del 24° Juzgado Administrativo, otorgara una medida cautelar a favor de la empresa Gremco Corp, el mundo Universitario se ha remecido y en las últimas horas incluso ya se especula con la inminente salida del administrador temporal Franco Velazco, quien sucedió en el cargo a Jean Ferrari.

Al respecto, el asesor legal del club crema salió al frente para dejar en claro que Universitario no puede estar nuevamente en un proceso consursal, puesto que se encuentran dentro de una marco normativo. De esta forma no se admite una Junta de Acreedores en este caso.

“Universitario no requiere Junta de Acreedores como otros casos que no están dentro del proceso concursal. Osea Indecopi entiende que estaría cometiendo una ilegalidad si acata la medida cautelar”, indicó en declaraciones al programa de YouTube ‘Linkeados’.

“Nosotros estamos tranquilos, calmados, entedemos que esta es una medida cautelar que colinda con la ilegalidad, es irregular a todas luces. El juez que ha puesto esta medida cautelar, ha contemplado un supuesto que no es aplicable en Universitario y que ya estaba dentro del marco normativo, de dos normas, y esto hace que Universitario ya no pase por el proceso concursal en Indecopi. De hecho, el supuesto que ha puesto el juez se aplica en otro tipo de situaciones, pero no en el caso de la ‘U’ ni el de Sport Boys”, añadió el abogado del club.

Adrián Gilabert es el asesor de Universitario, y trabaja desde la gestión de Jean Ferrari.

En esa línea, remarcó que Indecopi tiene responsabilidades y una de ellas es acatar la medida cautelar o aplicar excepcionalmente una sentencia del tribunal constitucional, la cual señala que una autoridad no necesariamente tiene que cumplir una medida cautelar que esta tiene un contenido ilegal o expresamente ilegal.

¿Qué dijo Franco Velazco al respecto?

A través de su cuenta de ‘X’, ex Twitter, El mandamás de la ‘U’ denunció un supuesto arreglo para beneficiar a la empresa constructora e inmobiliaria.

“Hemos tomado conocimiento del cambio del juez prevaricador Edwin Bautista Dipas del despacho donde se ventila la causa de Universitario. Como sucede en estos casos de corrupción de funcionarios, antes de irse dejó ‘todo arreglado’ para Gremco y otros más”, escribió el aún administrador del club crema.

Franco Velazco celebró el tricampeonato de Universitario en 2025.

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