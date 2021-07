Tras su paso por la Copa América, Ricardo Gareca tuvo la certeza de que halló nuevos talentos para ser llamados a la Selección Peruana en un futuro cercano; sin embargo, cuando se desee buscar en categorías menores, la tarea no será tan sencilla a mediano y largo plazo en nuestro balompié. El fútbol de menores lleva paralizado año y medio, hecho que afecta a tres generaciones por la falta de competencia hasta la fecha y sin ningún comunicado oficial sobre su vuelta dentro de las próximas semanas.

“Nos preocupa que no empiecen las categorías menores. Hace dos años que no compiten”, pronunció el propio Gareca en su última conferencia de prensa y no es para menos. A la fecha, solo dos instituciones, de las cinco que Depor ha conversado en el presente informe, han reiniciado sus entrenamientos presenciales, con todos los cuidados necesarios para evitar contagios de COVID-19. No obstante, ello es poco, si se compara con la situación que tienen otros países en la región.

El último fin de semana, en Uruguay, se inició un torneo especial donde competirán todas las categorías menores de los clubes. En Argentina, todas las categorías han retomado sus actividades. En Chile, el Gobierno aprobó la reactivación de los equipos Sub-18 y Sub-20. En Bolivia, las reservas y visorias en el interior del país se han reactivado, y el único territorio que no ha dado el visto bueno para que se vuelva de manera paulatina a los trabajos en campo ha sido el Perú.

PAÍS CATEGORÍAS ACTIVIDADES Argentina Todas Han retomado sus actividades. Brasil Sub-17, Sub-20. y Sub-23 Han retomado sus actividades. Bolivia Reservas Ya se reactivaron sus actividades. Chile Sub-18 y Sub-20 El Gobierno acaba de reactivar sus actividades. Colombia Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-23 Han retomado sus actividades. Ecuador Sub-16, Sub-18 y Reservas Han retomado sus actividades. Paraguay Todas Un mes con aprobación parcial. Perú Ninguna Sin reactivarse. Uruguay Todas Inició su torneo especial con todas las categorías. Venezuela Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19 Jugaron un torneo hecho por los clubes oficiales.

Sin competencia, no hay futuro

Desde marzo del 2020, las categorías de menores en los 18 clubes de Primera División paralizaron sus actividades. Si bien algunos optaron por retomar el contacto con los muchachos, a través de llamadas y rutina de ejercicios que les permita mantenerse bien físicamente, ello no compensa en absoluto -como confiesa Eduardo Espona- el trabajo en campo y lo que le da la competencia a los muchachos.

“Lo que me preocupa muchísimo es la Sub-18 para abajo. Que se deje de trabajar ciertas cosas a los 12, 13, 14, 15 años va a terminar repercutiendo en los tiempos de entrenamiento, que son mucho más urgentes, cuando más grandes son. Y cuando son grandes, menos tiempo se tiene para corregir, para desarrollar y se tiene más urgencia de resultados”, explicó el Jefe de la Unidad de Menores en Universitario de Deportes.

Por su parte, el Jefe de la Unidad de Menores en la Universidad San Martín, Alberto Masías, explicó que “lo que se está perdiendo posiblemente sea irreversible. Los muchachos que en el 2020 ingresaban a la reserva o a la Sub18 van a perder, aproximadamente, 100 partidos de competencia. San Martín tenía un promedio de cinco o seis jugadores que se incorporaban al primer equipo, este año no se ha incorporado ninguno, porque no había muchachos con competencia”.

Sporting Cristal fue el último campeón del Torneo de Promoción y Reservas en el 2019. No se ha vuelto a jugar este campeonato hasta la fecha. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

El lado psicológico

El encierro no solo trajo consigo el retraso del trabajo físico. Los días interminables en casa, sin compartir con los compañeros y el impacto que tuvo la economía de cada familia, debido a recortes de presupuesto o familiares afectados por el nuevo coronavirus, llevó a que los clubes también girasen su mirada hacia el lado psicológico de cada muchacho. Fue así que se puso en marcha un acompañamiento continuo para asesorar a los chicos.

“Añadimos charlas psicológicas, nutricionales, académicas con entrevistas a exjugadores, personas de éxito, porque con ello tuvimos la posibilidad de comunicarnos mejor, que físicamente. Antes eran dos horas de trabajo, pero por esta situación se pudo alcanzar más horas de trabajo y más personalizadas con los chicos”, indicó Masías, quien agregó a que las clases también se agregaron entrevistas individuales con cada jugador.

¿Qué tanto puede afectar esta paralización a un canterano? Para Luis Hernández, Jefe de la Unidad de Menores en César Vallejo, el impacto es fuerte. “Si solo nos enfocamos en los jugadores, se están perdiendo tres generaciones, donde podríamos rescatar elementos importantes para la selección a futuro. La categoría 2000 dejó de competir, la 2001 también y ahora está por dejar de hacerlo la del 2002. Si antes podrían haber llegado 40 chicos al fútbol profesional, ahora lo harán dos o tres. Esto claramente afecta al muchacho y a los clubes”.

Un caso para recordar: Miguel Cornejo fue uno de los goleadores de Alianza Lima en el Torneo de Reservas 2019 y ese mismo año saltó al primer equipo. (Foto: Prensa AL)

¿Cuándo se volverá a las canchas?

De momento, César Vallejo y Universidad San Martín han vuelto a sus actividades presenciales este año, bajo estrictos protocolos de seguridad. En el caso del club trujillano, el equipo de la reserva y algunos chicos de las divisiones de menores están usando el complejo deportivo del club para que ya empiecen a entrenar. En el caso del elenco ‘santo’, vienen trabajando en grupos de 10 a 12 chicos, en diferentes horarios con las cinco categorías que tienen.

La gran mayoría de los demás equipos de Primera División han continuado con los trabajos virtuales. Sin embargo, un hecho destacable ha sido la postura hecha por el club Melgar de Arequipa, que apostó por la evaluación de muchachos para ver si tenían el potencial requerido para unirse a los trabajos del primer equipo, pese a estar en categorías menores. El resultado, de acuerdo con Marco Valencia, Jefe de la Unidad de Menores en la institución, fue mejor del esperado.

“Se tuvo una ampliación del primer equipo con los chicos 2002, 2003, incluso 2004 y uno que otro 2005, con quienes se ha podido trabajar de manera presencial desde febrero. El profesor Néstor Lorenzo vio a muchos chicos y afortunadamente eligió a algunos que están hoy en día en el primer equipo. El año pasado, subimos cuatro muchachos de reserva y eso sirvió para que se queden y hoy seis chicos (entre 2002 y 2003) trabajan a la par y algunos ya debutaron”, sostuvo.

CLUB PERIODOS ACTIVIDADES Alianza Lima Desde marzo 2020 - actualmente Todas las categorías siguen entrenando vía Zoom, junto a los preparadores físicos, un psicólogo, un nutricionista y también una asistenta social. César Vallejo Desde enero 2021 - actualmente Reserva y algunos muchachos de las divisiones menores entrenan presencialmente. La mayoría sigue con trabajos vía Zoom. Melgar Desde enero 2021 - actualmente Se trabaja de manera presencial con una extensión del primer equipo (Cat. 2002, 2003, 2004 y 2005). La categoría Sub15 y Sub13 sigue trabajando virtualmente. San Martín Desde enero 2021 - actualmente Se trabaja tres veces por semanas, en grupos de 10 a 12 chicos, en horarios donde no se cruzaran las cinco categorías que tienen. Universitario Desde marzo 2020 - actualmente Todas las categorías siguen entrenando vía Zoom. Van por su microciclo 25 y trabajan la parte física, de desarrollo técnico individual y cuestiones tácticas.

El peligro de un regreso estrepitoso

Así como para los clubes los muchachos son su patrimonio más preciado, para las familias de los jugadores la oportunidad de ser parte de una institución deportiva es valiosísima, especialmente, porque no solo se vela por la formación deportiva, también por la parte humana. Sin embargo, la ansiedad por jugar nuevamente, así como los fines de lucrar con las expectativas de los chicos ha llevado a que se desarrollen torneos sin los cuidados respectivos.

“Actualmente, en el cono norte, en el cono sur hay campeonatos de menores, sin ninguna responsabilidad. Es verdad que los muchachos quieren jugar, pero no se puede poner en riesgo su salud y la de sus familias”, sostuvo Jaime Duarte, jefe de captación de menores de Alianza Lima. Además, aseguró que como instituciones deben dar el ejemplo al acatar con las disposiciones que dicta el Gobierno, especialmente, si se están haciendo los esfuerzos para retornar paulatinamente a las canchas.

Esto, en relación al próximo campeonato Sub-18, organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Se está organizando un torneo Sub-18 con las categorías 2003 y es opcional colocar a chicos del 2004 y 2005. Para nosotros, no se trata de campeonar es darles actividad. Mañana comenzamos con las pruebas y se deberá respetar los protocolos”, indicó Duarte.

La necesidad por volver apremia. En la región, somos el único país que aún no reactiva las competencias en menores. Es evidente que se tiene que hacer con todos los cuidados del caso. Los clubes en mención han manifestado la urgencia de retomar las actividades y las competiciones, no solo por el bien de los muchachos, sino de nuestro fútbol. Si echamos un vistazo a los convocados a la Selección, casi todos han pasado por las canteras. Es momento de saltar a las canchas.





