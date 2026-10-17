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Ver, partido gratis, Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO: ver hoy Liga 1 Max, DIRECTV y Movistar TV
Desde el Estadio Alejandro Villanueva, este sábado 17 de octubre se llevará a cabo el partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 20:30 horas; en México comenzará a las 19:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 22:30 horas; y en España a las 3:30 de la mañana del domingo 18 de octubre. La transmisión en Perú estará a cargo de Liga 1 Max, disponible mediante operadores como DIRECTV y Movistar TV, además de las opciones de streaming habilitadas. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.
Alianza Lima vs. Atlético Grau chocan por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.