Desde el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026, en el duelo válido por la fecha 1 del Torneo Clausura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el público, este enfrentamiento estará disponible en la señal de Liga 1 MAX (disponible en diversos operadores de cable como DIRECTV, Claro TV y Best Cable) y en su versión de streaming a través de L1 MAX, contratando el servicio de pago; eso sí, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este domingo 19 de julio desde la 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: previa del partido

El conjunto blanquiazul salta a su fortín de Matute ostentando con orgullo la chapa de flamante campeón del reciente Torneo Apertura. Los dirigidos por Pablo Guede tienen la premisa innegociable de dominar también el Clausura, lo que les otorgaría el título nacional de forma directa y sin necesidad de disputar una final. No obstante, el equipo buscará sacudirse rápido del tropezón sufrido en su último partido de preparación, donde cayeron por 0-2 ante el Deportivo Cali el pasado 12 de julio en un amistoso que encendió algunas alertas tácticas.

Para afrontar este semestre decisivo, la directiva íntima ha tomado una postura contundente en el mercado: absoluta confianza y cero nuevos fichajes en el terreno de juego. El club decidió no incorporar futbolistas, apostando todo al plantel base que les dio el primer título del año. La única gran novedad se dio fuera de las líneas de cal con la llegada del profesional argentino Mauro Potenzoni, quien se integra al comando técnico de Guede para analizar los partidos desde las gradas altas y aportar una radiografía táctica del rival en tiempo real.

En la otra vereda, el panorama para Sport Huancayo es de extrema urgencia y máxima necesidad. El “Rojo Matador” aterriza en la capital con la difícil misión de lavar su imagen tras protagonizar una desastrosa campaña en el primer semestre, donde finalizaron en la penúltima posición (puesto 17 de 18) de la tabla general. La presión por empezar a sumar es agobiante, ya que otro paso en falso los hundiría aún más en la dramática lucha por la permanencia.

Ante esta profunda crisis de resultados, el cuadro huancaíno sí se vio en la obligación de reestructurar su ofensiva, destacando la flamante contratación del atacante ecuatoriano Porozo. Con una importante trayectoria previa jugando en las ligas de México, Colombia y Brasil, el nuevo refuerzo visitante promete aportar dinámica y versatilidad; el propio jugador aclaró que puede desempeñarse tanto de centrodelantero como de extremo por derecha, perfilándose como la principal carta para intentar quebrar el cero en la zaga victoriana.

El antecedente oficial más fresco entre ambas instituciones nos remonta al pasado 30 de enero de 2026, curiosamente también por la primera fecha del Apertura en la ciudad incontrastable. En aquel vibrante encuentro, Alianza Lima logró imponerse a domicilio por 2-1 gracias a un tanto de penal del histórico Paolo Guerrero (35′) y una agónica anotación del volante Alan Cantero a los 90 minutos de juego, dejando sin efecto el empate transitorio de Nahuel Luján. Con esa herida aún abierta, Sport Huancayo buscará cobrarse la revancha ante un campeón íntimo que no piensa regalar absolutamente nada en su casa.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ver transmisión vía L1MAX, DIRECTV, DGO, WIN TV por el Torneo Clausura. (Video: @alianzalima)