Desde el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute, este viernes 18 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la jornada 10. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, el evento arrancará a las 8:00 p.m., mientras que en Colombia y Ecuador será a la misma hora; en Bolivia, Chile y Venezuela arrancará a las 9:00 p.m., y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 10:00 p.m. Los canales de transmisión también serán según el país. En Perú, el encuentro se podrá ver por Liga 1 MAX. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Alianza Lima vs. ADT: ver transmisión Liga 1 MAX y DIRECTV. (Video: @alianzalima)
Alianza Lima vs. ADT: ver transmisión Liga 1 MAX y DIRECTV. (Video: @alianzalima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS