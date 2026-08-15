Desde el Estadio Alejandro Villanueva, este sábado 15 de agosto se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la fecha 5. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 19:30 horas; en México comenzará a las 18:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 21:30 horas; en España a las 2:30 de la mañana del día siguiente. Los canales de transmisión también serán según el país. En Perú se verá por Liga 1 MAX, mientras que en otros países de Sudamérica la disponibilidad dependerá de las plataformas que cuenten con los derechos de transmisión. Ojo, las páginas que ofrecen señales piratas del partido no son recomendables.

Alianza Lima vs. UTC se enfrentarán por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. UTC se enfrentarán por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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