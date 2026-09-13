Desde el Estadio 25 de Noviembre, este domingo 13 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a la fecha 9 del . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 10:00 a.m.; en México comenzará a las 9:00 a.m.; en Venezuela y Bolivia a las 11:10 a.m.; y en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 12:00 p.m. Los canales de transmisión también serán según el país. En Perú, el encuentro se podrá seguir por L1 Max, disponible a través de DIRECTV, Movistar TV y otros operadores, además de L1 Play. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Sporting Cristal vs. CD Moquegua se enfrentarán por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. CD Moquegua se enfrentarán por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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