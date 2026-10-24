Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el . ¿Cuáles son los horarios de este evento? El encuentro se disputará a las 3:15 p. m. en Perú. La transmisión estará disponible por Liga 1 MAX, a través de operadores como DIRECTV y Movistar TV, además de la plataforma Liga 1 Play, según la disponibilidad del servicio. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Sporting Cristal vs. Cusco FC se ven las caras por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Cusco FC se ven las caras por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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