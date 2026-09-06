Desde el Estadio Alberto Gallardo, este domingo 6 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la jornada 8. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, el evento arrancará a las 11:00 a.m. Los canales de transmisión también serán según el país. En Perú, el encuentro se podrá ver por Liga 1 MAX y DIRECTV. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Sporting Cristal vs. Los Chankas se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Los Chankas se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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