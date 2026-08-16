Desde el Estadio Alberto Gallardo, este domingo 16 de agosto se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la fecha 5. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 11:00 horas; en México comenzará a las 10:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 13:00 horas; en España a las 18:00 de la mañana del día siguiente. Los canales de transmisión también serán según el país. En Perú se verá por L1 MAX, mientras que en otros países de Sudamérica la disponibilidad dependerá de las plataformas que cuenten con los derechos de transmisión. Ojo, las páginas que ofrecen señales piratas del partido no son recomendables como Fútbol Libre TV.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO: transmisión por L1MAX. (Video: SC)
Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO: transmisión por L1MAX. (Video: SC)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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