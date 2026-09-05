Desde el Estadio Monumental de Ate, este sábado 05 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la fecha 8. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 8:30 horas; en México comenzará a las 7:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 10:30 horas; en España a las 3:30 a.m. del siguiente día. Los canales de transmisión también serán según el país. En Perú se verá por L1 MAX, mientras que en otros países de Sudamérica la disponibilidad dependerá de las plataformas que cuenten con los derechos de transmisión. Ojo, las páginas que ofrecen señales piratas del partido no son recomendables.

Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura con transmisión de L1 Max, DIRECTV, Movistar TV y DIRECTV. (Video: @universitario)
Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura con transmisión de L1 Max, DIRECTV, Movistar TV y DIRECTV. (Video: @universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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