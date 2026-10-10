Desde el Estadio Monumental de Ate, este sábado 10 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la fecha 11. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 7:00 p.m.; en Bolivia, Chile y Venezuela comenzará a las 8:00 p.m.; y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 9:00 p.m. Los canales de transmisión también serán según el país. En Perú, el encuentro se podrá ver por Liga 1 MAX y DIRECTV. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Universitario vs. Melgar: en qué canales ver y transmisión vía Liga 1 MAX. (Video: @universitario).
Universitario vs. Melgar: en qué canales ver y transmisión vía Liga 1 MAX. (Video: @universitario).
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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