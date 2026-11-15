Este domingo 15 de noviembre desde las 17:00 horas (horario peruano), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO por la final de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de América TV para todo el Perú, además de las plataformas de América TvGO y Bicolor+ Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Unión Tarma fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la final (ida) de la Copa de la Liga. (Video: Cristal TV)
Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la final (ida) de la Copa de la Liga. (Video: Cristal TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS