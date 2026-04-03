Desde el Estadio Alberto Gallardo, vs. se enfrentaron por la fecha 9 del Torneo Apertura de la . ¿Qué canales lo pasaron? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) fue el único canal con los derechos para pasar el compromiso, con sus alternativas de pago en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Best Cable y Claro TV. El duelo se jugó el viernes 2 de abril a las 11:00 a.m. Recuerda que no recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, señal pirata.

Partido gratis, Sporting Cristal vs. CD Moquegua en directo: transmisión de Liga 1 Max y Movistar TV
Partido gratis, Sporting Cristal vs. CD Moquegua en directo: transmisión de Liga 1 Max y Movistar TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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