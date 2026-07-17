Desde el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026, en el duelo válido por la fecha 1 del Torneo Clausura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el público, este enfrentamiento estará disponible en la señal de L1 MAX (disponible en diversos operadores de cable como DirecTV, Claro TV y Best Cable) y en su versión de streaming a través de Liga 1 Max, contratando el servicio de pago; eso sí, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este viernes 17 de julio desde las 3:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso: previa del partido

Sporting Cristal afrontará este viernes un nuevo examen en la Liga 1 cuando se mida con Deportivo Garcilaso por la primera jornada del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alberto Gallardo de Lima, definirá los primeros tres puntos del certamen y marcará el estreno oficial del conjunto celeste en la segunda parte de la temporada.

Con el formato de todos contra todos en un torneo corto, no habrá margen para el error y cualquier descuido inicial podría costarle muy caro a uno de los principales candidatos al título. Más allá de la diferencia de localía, Sporting Cristal sabe que el torneo local suele ser impredecible y sumamente disputado.

El equipo del Rímac intentará imponer su protagonismo desde el inicio, aunque enfrente tendrá a un Deportivo Garcilaso motivado por la posibilidad de protagonizar una de las sorpresas de la ronda en la capital. El cuadro cusqueño llega con la consigna de lavarse la cara tras un Apertura irregular y buscará aprovechar la presión que recae sobre el conjunto dirigido por Roberto Mosquera.

Otro de los condimentos del encuentro será el contexto en el que se disputa. Sporting Cristal afrontará este compromiso buscando arrancar con paso firme para pelear el campeonato de manera directa y meterse a los Play-offs por el título nacional a fin de año. Por su parte, la escuadra celeste buscará consolidarse en lo alto de la tabla acumulada para asegurar su regreso a la Copa Libertadores de la próxima campaña, un objetivo prioritario para la institución bajopontina.

El ganador del partido continuará con confianza su camino en una competencia sumamente exigente donde el margen de error para los grandes de Lima es mínimo. Con la hinchada rimense acompañando en las tribunas del Alberto Gallardo y un escenario que promete un gran marco festivo, el duelo reúne todos los ingredientes para ser uno de los más atractivos del arranque del Clausura. Sporting Cristal buscará hacer valer su localía para sumar sus primeros tres puntos, mientras que Deportivo Garcilaso intentará aguarle la fiesta al local y llevarse un resultado histórico a Cusco.

Con transmisión de L1MAX, Sporting Cristal choca con D. Garcilaso (Video: Cristal TV)