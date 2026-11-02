Desde el Estadio Alberto Gallardo, vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la Liga 1 2026, en el duelo válido por la décima quinta jornada del Torneo Clausura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estará disponible en L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que podrá ser visto por DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este lunes 2 de noviembre desde las 3:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca: transmisión vía Liga 1 MAX por DIRECTV y Movistar TV. (Video: @sportingcristal)
Sporting Cristal vs. FC Cajamarca: transmisión vía Liga 1 MAX por DIRECTV y Movistar TV. (Video: @sportingcristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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