Desde el Estadio Monumental de la UNSA, Sporting Cristal vs. Melgar juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026, en el duelo válido por la fecha 2 del Torneo Clausura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el público, este enfrentamiento estará disponible en la señal de Liga 1 MAX (disponible en diversos operadores de cable como DirecTV, Claro TV y Best Cable) y en su versión de streaming a través de L1 MAX, contratando el servicio de pago; eso sí, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este sábado 25 de julio desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Sporting Cristal vs. Melgar: previa del partido

El “Dominó” aterriza en su casa con los ánimos por las nubes luego de regalarle una alegría monumental a su hinchada en la fecha inaugural. Bajo la pizarra del estratega argentino Miguel Rondelli, la escuadra rojinegra se impuso con suma autoridad (3-1) en el siempre picante clásico del sur frente a Cienciano, disputado en la altura del Cusco.

Los goles facturados por Nicolás Quagliata, Jefferson Cáceres y Johnny Vidales dejaron en evidencia que la maquinaria ofensiva mistiana se encuentra completamente aceitada y lista para asediar cualquier arco.

En la orilla de enfrente, Sporting Cristal llega a territorio volcánico con la tranquilidad de haber hecho los deberes en su primera presentación. El conjunto bajopontino, dirigido por la experiencia táctica de Roberto Mosquera, logró sacar adelante un duelo bastante trabado como local ante Deportivo Garcilaso.

La victoria por la mínima diferencia (1-0) se concretó gracias a la espectacular pegada de Martín Távara, quien con una precisa ejecución de tiro libre demostró, una vez más, que la táctica fija es un as bajo la manga invaluable para el cuadro rimense.

Si revisamos el historial más reciente entre ambas instituciones, encontraremos un antecedente directo que le añade muchísimo morbo a esta previa. En el Torneo Apertura disputado en febrero de este mismo año, Melgar logró dar el gran golpe en Lima tras vencer por 2-1 a Cristal en el Estadio Alberto Gallardo.

En aquella tarde de infarto, Bernardo Cuesta abrió el marcador y, aunque el brasileño Felipe Vizeu igualó para los celestes en la recta final, una anotación agónica de Cristian Bordacahar al minuto 90 terminó silenciando el recinto limeño y dándole los tres puntos a los arequipeños.

Desde el análisis táctico puro y duro, el desarrollo del juego promete ser una verdadera batalla de desgaste. Se prevé que Melgar busque imponer sus condiciones físicas desde el primer pitazo, adelantando sus líneas y asfixiando la salida rival para aprovechar al máximo los 2,300 metros de altitud de Arequipa.

Cristal, por el contrario, apostará a un libreto de posesión inteligente, utilizando el buen pie de sus centrocampistas para congelar el esférico, pausar el ritmo del partido y atacar los espacios vacíos que deje el elenco local en su afán por ir hacia adelante.

Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentarán por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 con transmisión de Liga 1 Max. (Video: @sportingcristal)